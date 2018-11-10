〈台塑企業運動會〉今年績效與去年相當 王文淵：年終6個月一定有 差別在獎金金額

台塑企業今 (10) 日舉辦第 35 屆運動大會，總裁王文淵表示，美國與中國兩大 GDP 強國都在強調「製造業治國」，顯見台塑企業長期堅持製造業的做法正確，且對國家經濟也有長遠且實際的貢獻。對於今年營收表現，他指出，今年績效與去年相當，年終獎金一定會達到天花板上限 6 個月，差別在於加發獎金的金額。

王文淵在致詞時再次強調製造業的重要性，他以美國與中國兩大 GDP 強國都在強調「製造業治國」為例，指出製造業對國家的經濟、國防、民生及就業等非常重要，並認為台塑企業長期堅持製造業的做法正確，且對國家經濟也有長遠且實際的貢獻。

王文淵並分享，早期台塑企業推動「5S」的現場管理，但因為各單位自行推動，效果不彰，後來創辦人王永在親身帶頭來做，有了領導中心，成功發揮帶頭效果，很快就施行下去，讓他體會到重大政策必須由上而下，由主管親自帶頭做才容易成功。

因此，後來台塑推動不漏汽、不漏水、不漏油等三點不漏，及節能減排、循環經濟、工業 4.0 和 AI 等，都由各部門主管親自帶頭去做。王文淵表示，這 19 年來在節水節能方面，累積投資金額約 252 億元，但光每年就可創造高達 279 億元效益，超過累計投資金額，還做到一滴水可以重覆使用 7.3 次。

王文淵並說，今年剩下 1 個多月就要結束了，前 3 季在全球經濟景氣持續好轉情況下，今年績效與去年相當，要感謝同仁這一年的努力。年終獎金部份，他表示，從今年績效與去年相當來看，年終一定會達到天花板上限 6 個月，差別在於加發獎金的金額。