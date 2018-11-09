從PayMe約20用戶被盜刷，看香港電子支付市場未來

昨日晚間10時，匯豐發佈公告稱發現有用戶電郵賬戶被盜刷，不法分子未經授權登入賬戶併轉賬，受影響賬戶約20個，金額少於10萬元。

金額雖然不多，背後的問題卻很是嚴峻。作為全球規模最大的銀行及金融機構之一，匯豐的資金安全關係著其1.1億客戶的切身利益。何況在内地兩大移動支付巨頭搶灘香港市場的背景下，PayMe作為老牌香港銀行推出的電子支付產品，其表現的好壞併不僅僅影響自身。

内地移動支付搶灘香港

曾經的香港居民認為一張八達通已經足夠應付日常支付需求，最多再加上一張信用卡用於大額支付。出於消費習慣培養、賬號及信息安全等方面的考量，當中國内地的菜市場都用上二維碼時，香港市場卻仍舊難覓支付寶和微信支付的身影。

但香港併不僅僅隻是香港人的香港，作為全球知名的購物天堂，香港市場也要服務日益習慣移動支付的内地遊客。與此同時，野心勃勃的螞蟻金融和騰訊也不願輕易放棄香港市場。

因此早在2007年，支付寶就開始涉足香港市場，通過與商家合作的方式逐漸滲透。微信支付則於2016年春節期間推出港版微信錢包及WeChat利事，試圖重演一次“紅包戰略”。之後，支付寶和微信正式打響“香港戰役”，一個推出支付寶HK，一個推出香港錢包，正式向居民個人全面開放無現金服務。

眼見著内地兩大移動支付巨頭殺上家門，香港的金融機構也坐不住了！2017年2月，匯豐銀行推出電子錢包業務PayMe。根據PayMe上線當天的媒體報道來看，市場反應之熱情甚至一度導緻了PayMe註冊係統的卡頓。

從0到1很難，從1到100卻未必

如今的香港市場，從事移動支付業務的玩家眾多。除了匯豐PayMe、支付寶及微信支付外，Apple Pay、SamsungPay、GooglePay等都在香港市場佔有一席之地。不過市場份額佔據最多的仍然是支付寶和微信支付，兩家分别佔據了22%和19%的市場份額。

上述描述或許帶給人一種香港移動支付市場已經發展的相當成熟的感覺，但其實不然。數據顯示，截至目前，僅有20%的香港人使用手機支付，這樣的普及率甚至還不及中國内地的一個三線城市。

市場普及率不高卻玩家眾多，咋一看似乎是所有新產業發展初期的“通病”。香港市場的特殊之處在於，市場併不是不接受無現金支付，而是不接受以手機支付的方式進行無現金支付。對香港市場的一眾移動支付玩家來說，這是一個好消息也是一個壞消息。

之所以說的好消息，是因為相較於毫無無現金支付基礎的市場，在香港手機支付的認可門檻更低；壞消息則是因為有了信用卡支付在前，若沒有充足的理由，香港居民不會主動嘗試手機支付。用戶試都不試，認可與否也就失去了意義。也就是小標題說的，從0到1很難，從1到100卻未必。

搶佔市場，各有妙招

正是因為如此，如何讓用戶做出從0到1的跨越就成為移動支付提供商們必須首要解決的問題。對於“外來者”，其實也就隻要兩條路。要麽和騰訊一樣財大氣粗，用微信支付就給補貼。據媒體報道，2018年春節微信支付斥資約3500萬港元展開補貼促銷，僅僅2月份微信香港錢包新增註冊用戶數目就上升了44%！

要麽就和支付寶一樣長袖善舞，通過合作長和、大家樂集團甚至政府機構不斷增加支付寶支付的運用場景。做個簡單的選擇題，支付寶開通了水電費線上繳費渠道，而其他移動支付產品卻沒有，這時候你選哪家？其實當初支付寶能在微信支付的猛烈攻勢下，於中國内地市場堅守住半壁江山，同彭蕾搞定了公共事業線上繳費關係匪淺。

而對於匯豐PayMe這樣的本土金融機構打造的移動支付產品，其最大的優勢就是居民對其天然的信任。當初支付寶和微信支付崛起的時候，中國銀聯若是足夠重視及時行動，内地的移動支付格局絕不會是如今這樣。

從時間上看，香港本土金融機構的動作還算迅速，基本同支付寶等外來者一緻。然而支付寶們早已在内地市場探索積累經驗，香港本土金融機構卻還在初期嘗試中，因而後者也顯得更加謹慎，因而功能也不如支付寶們齊全。

香港的移動支付市場會發展成什麽樣，是重演支付寶、微信支付兩分天下，還是本土金融機構逆襲上位？財華社眼下很難給出一個明確的答案，且讓我們靜觀其變。

作者：熊思怡

編輯：唐文英