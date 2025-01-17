經濟救星降臨！巴基斯坦發現32公里金礦帶 價值近29億美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-17 14:33

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巴基斯坦證實在阿托克地區，發現綿延 32 公里的金礦，黃金礦藏量約 32.6 公噸，價值 6,000 億巴基斯坦盧比（約 28.7 億美元），可望重塑該國的金融格局，為正面臨巨大的經濟挑戰注入一劑強心針。

這些黃金能否開採尚不確定，但這項發現對巴基斯坦來說正值關鍵時刻，該國一直在努力應對高通膨和金融不穩定。

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資金匱乏的巴基斯坦失業率在過去十年中從 1.5% 上升到 7%，高於印度和孟加拉。數據顯示，巴基斯坦每年需要 150 萬個職缺，才能滿足就業需求。

另外，該國人口成長使得解決與健康、教育和其他必要需求相關的問題變得困難。據悉，巴基斯坦每年人口增加 500 萬，加劇了貧窮。

隨著發現金礦的消息傳開，當地居民開始在河床開採，特別是在冬季，因為冬季水位較低，金礦更容易開採。然而，這種開採在幾乎屬於非法，開採過程中經常使用重型機械。