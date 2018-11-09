【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞洲股市全面走軟 台股反彈力道恐熄火



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 131 點至 9791 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 39.01 點，電子期逆價差縮至 - 0.91 點，金融期逆價差擴至 - 6.58 點。現貨部分，三大法人賣超 93.99 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4356 口至 8164 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3618 口至 32711 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2073 口至 - 3793 口。

美股週四選舉行情反彈暫歇且科技股續跌，日韓股市開盤同步反低帶動台指期小幅開低，週四聯準會利率會後聲明導致美元與美債殖利率雙雙走高，資金緊縮壓力使亞幣週五同步走貶，加權指數開盤小跌後隨即跌點快速放大，盤中更是一度跌破 9800 點大關，陸港股大跌是導致盤中跌點擴大的主因之一，大陸銀監會主席表示將研議銀行加速放貸民營企業，引發 A50 指數開盤就在金融與保險股領跌下重挫超過 1.5%，港股也大跌超過 2%，加上蘋概股中股王大立光持續弱勢破底，兩岸三地蘋概股全面走跌拖累電子指數大跌超過 1.3%，台積電也不敵外資賣壓盤中跌幅超過 2%，而近期國際油價走軟拖累台塑四寶週五也同步拉回，鋼鐵與食品類股雙雙修正導致非金電指數大跌超過 1%，盤中僅剩壽險雙雄翻紅收斂指數跌幅，所幸尾盤指數受被動元件與矽晶圓族群翻紅帶動下跌點進一步縮小。終場加權指數下跌 115.3 點或 1.159%，收在 9830.01 點，成交量能 1020.53 億，較前一日縮減 184.9 億。技術面來看，週五日 K 連二黑所幸仍力守月線關卡，但萬點之上留下小型島狀反轉缺口，加上日 KD 指標有高檔轉弱危機，指數似有反彈結束的跡象。

選擇權分析

今天指數下跌 115.3 點，週選擇權未平倉最大量支撐壓力區域由重疊在 9900 轉為 9400~9900 點，同時 9800~10000 點之間的週 Call 都有較積極的增加，短線上方的賣壓加重，而不同於昨日，今天 11 月選擇權在 9800 點附近 Call 的未平倉量也有所增加，增加的力道較 Put 稍強。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 降至 1，近期選擇權籌碼面持續降溫，目前已降至中性，而 VIX 指數小幅增加 1.31 至 20.7，顯示避險恐慌氛圍也稍稍加重。

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