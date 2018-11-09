【華冠投顧】盤後分析：擔憂升息 亞股走跌

劉彥良 分析師

美國聯準會宣布維持利率不變，但市場預期下月升息的氛圍還是推升美元指數上揚，亞幣貶值下亞股清一色臉綠，其中港股跌幅更高達 2.4%。

台股盤中失守 9800 點，終場則是下跌 115 點收在 9830 點，守住 10 日線和月線。月線昨日翻揚但今天又下彎，因為扣抵值在 9900 點之上，既然萬點攻不上站不穩，那麼台股接下來很可能再次向下去打第二隻腳。

今天我們把前兩天反彈布局的電子股空單獲利出清，現在空手觀望。最近的操作都只能短打，不論你是作長作短都一樣，因為主力也是這麼做，所以才會不斷有個股出現一天強一天弱的走勢，跌深反彈股若來到月線、季線就要懂得出場。

目前大盤還是在跌深反彈的架構當中，中長空的趨勢不變，? 時要小心新一輪的殺盤風險。美國 10 年期公債殖利率現在約 3.226%，隨時都有可能再創新高，此外美國持續升息勢在必行、明年歐洲也會加入緊縮的行列，最重要的，還是景氣高峰已過，全球 GDP 成長率將下滑。所以還是要提醒滿手多單的投資朋友，務必要設定停損點，多頭走了十年之久，上個月的崩跌千點不會只是修正的起點。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg