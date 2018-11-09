【華冠投顧】台股起義來歸！

何丞唐 分析師

台股在昨觸萬點過後，今日回檔下跌，回測月線，終場加權指數收在 9830.01 點，下跌 115.30 點，成交量 1019 億元；本周周線黑 K 棒，下挫 76.58 點。

盤面上，6227 茂綸、6453 康友 KY、8934 衡平、5225 東科 KY、1526 日馳、6525 捷敏 KY、3645 達邁、4142 國光生等表現收紅；4131 晶宇、8431 匯鑽科、5201 凱衛、5314 世紀、8489 三貝德等則以跌停作收。

大盤今日修正，3008 大立光 10 月合併營收 52.1 億元，月減 6%，略低於預期，市場也關注後續蘋果新機旺季與產能連動之關係。大盤在萬點至 9600 點之間，短線區間整理。

台股本周反彈在萬點關卡前震盪，你千萬不要看漲追漲、看跌追跌，高檔拚命作多、底部拚命跑去放空，這不就是一般投資朋友最容易犯的錯誤嗎，10/30，大盤連二天上漲共 36 點，一堆人說大盤反彈無力、全力放空。我怎麼說，還記得吧！台股叫什麼？加權指數。其中最大的 "權王"2330 台積電，10/30 在 220.5 元，離最低點差 3 元，那時候大盤在 9526 點，跟最低點也大概差 1%。所以台積電與大盤連動緊密嘛，那時候大家又開始看哀台積電，我怎麼跟你說，我說僅轉達 "周公" 七個字：「第四季產能滿載。」為什麼老師只講七個字？因為你記憶力只有七個字，講太多你記不得啦，就是要讓你在對的時間、用最簡單的方式、做對的事情！就是要幫助你在反彈行情，賺到你應得的獲利。老師先前已跟你分享「賺反彈三法寶」，1. 資減券增法人買 2. 領先大盤落底的股票 3.Telephone(留給有聽節目跟 line 群組的老朋友)

現在大盤碰到萬點回檔之際，你更要抓好買點和賣點，賺錢機會是給準備好的人，起義來歸！

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