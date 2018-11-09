【華冠投顧】盤中解析：陸股拖累 台股回測月線

劉彥良 分析師

聯準會宣布維持利率不變，美股四大指數小漲小跌，但亞股今天在陸股領跌下走弱，台股開低走低大跌百點。下殺的原因我認為在於美元指數走強因預估聯準會下個月升息，此外共和黨和民主黨對中國的態度一致，貿易戰的衝突並未隨民主黨拿下眾議院而降溫。

昨晚高通因第四季財測不佳大跌 8%，包括蘋果、德儀等其他科技大廠在近期的法說會也是同樣的景氣看法。台積電 (2330) 和聯電 (2303) 是今天權值股賣壓重心，兩者在先前法說會也同樣下修本季展望，所以經濟下行是投資朋友必須要重視的風險，切莫因近期全球股市的反彈就忽略了這個現象，這部分建議投資朋友可以先從各國的 PMI 數據來作觀察。

近兩日我們的交易都是趁反彈放空股票，目前獲利當中持股續抱。台股季線向下且不易扭轉，中長空趨勢不變下，順勢而為的勝算會比較大，至於喜好搶反彈的投資朋友，當來到月線和季線反壓就要進行分批獲利。

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