文.洪寶山 (理財周刊發行人)

美國期中選舉被視為是對川普的執政公投,也可當成是美國民眾對川普的期中考試,結果將對美國企業產生程度不一的影響,當然對於中美貿易戰是否能有轉圜也存在影響力。至截稿為止,眾議院選情已大致底定,由民主黨拿下,川普所屬的共和黨則拿下參議院。儘管輸了眾議院,川普仍在推特上表示「Tremendous success tonight. Thank you to all!」,言下之意仍是非常高興獲得成功,只是未來白宮推動的諸多政策和議題恐將面臨阻礙。

川普也不是美國史上第一位在期中考慘遭滑鐵盧的總統,事實上期中選舉一向就不利執政黨,雷根、柯林頓和歐巴馬第一個任期的期中選舉都大敗,不過這三位前總統在兩年後都順利連任。

接下來要觀察的幾個重點,最重要的就是十一月三十日將在阿根廷登場的 G20 高峰會,川普即將跟中國主席習近平會面,丟掉眾議院的川普,在跛腳的情況下,是否會面臨緩解美中貿易戰的壓力?美中貿易談判在八月後延宕至今,這次會面可能不是美中貿易戰的結束,而是雙方展開長期談判的開始。

習近平日前在首屆中國國際進口博覽會 (進博會) 宣示擴大開放決心,並向川普政府喊話,提出五大開放面向,包括進一步降低關稅、放寬市場准入等。習近平強調,中國開放的大門不會關閉,只會愈開愈大。這些話是否也為川習會埋下緩解之意?

總之,美國期中大選後,無論參眾兩院民主黨與共和黨席次變化如何,川普拚經濟要讓美國更偉大的目標,應該是美國人共同的期待。而美中貿易戰是因為美國忌憚霸權地位動搖而起,不可能因一場選舉結果就戛然而止,目前雖嗅得出緩解氣氛,但到時候雙方會出什麼招還有得瞧。

對資本市場來說,選舉當然是非經濟因素,選舉結果揭曉就少了一項不確定因素干擾。只是對台灣來講,還有九合一大選要登場,選前悲觀恐嚇的空頭言論滿天飛,選完無論結果如何就要回歸基本面,屆時在今年真正繳出好成績、明年展望不差的企業,一定不會寂寞,投資人現在就可以開始做功課。

十一月川普和蔡政府的期中考交卷,無論人民打的分數如何,老百姓真正關心的還是選後繼續拚經濟的主軸,畢竟人民要過好日子才是王道!

來源:《理財周刊》 950 期

