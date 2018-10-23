〈新股快遞〉同程藝龍週四通過聆訊 12月正式掛牌 集資額縮水

大陸網路旅遊公司同程藝龍將於本週四 (25 日) 通過港交所上市聆訊，計劃集資 8 億至 10 億美元(約港幣 62.4 億至 78 億元)，比早前傳出至少集資 10 億美元縮水，12 月正式掛牌上市。

同程藝龍擁有騰訊 (0700-HK) 和攜程(CTRP-US)2 大重要的股東，分別持有 24.92% 和 22.88% 的股份。

同程藝龍 2017 年獲利人民幣 1.94 億元，2016 年則虧損 20 億元。中信建投證券研報預測，同程藝龍在 2018-2020 年內的收入增速將分別達到 51.65%、40.85%、29.40%，2020 年的總營收預計為 144.45 億元，利潤 31.82 億元。

摩根士丹利、摩根大通及招銀國際擔任同程藝龍 IPO 聯席保薦人和主承銷商。

其它新股方面，大陸移動業務營銷公司匯量科技 (Mobvista Inc.) 也料於本週進行上市聆訊。

新加坡建築、基建及室內裝修項目總承建商 HON CORPORATION(8259-HK)，昨 (22) 日起至週四 (25 日) 公開招股，招股價介乎每股港幣 0.5 元至 0.6 元，發售 1.2 億股，10% 公開發售，集資最多 7200 萬元。一手 4000 股，入場費 2424.18 元。該股預計 11 月 7 日在創業板掛牌。

馬來西亞資訊科技服務供應商 Mindtell Technology Limited 昨日掛牌，以全日最高位港幣 0.96 元開盤，雖然最終以近全日最低位 0.72 元作收，仍較發售價 0.62 元高 16%，每手 5000 股，帳面賺 500 元。

信達生物製藥 (1801-HK) 今(23)日截止招股。根據耀才、輝立、信誠 3 間券商的數據，合共錄得港幣 0.91 億元融資額，未獲足額認購。