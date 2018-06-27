非同權赴港IPO再一家 找鋼網已遞件 業績連虧2年

繼小米、美團之後，大陸 B2B 電商鋼材交易平台上海找鋼網已向港交所 (0388-HK) 提交申請以「同股不同權」架構上市。

據據初步招股文件顯示，找鋼網 2017 年營收人民幣 174.58 億元，市佔率為 30.6%，虧損人民幣 1.24 億元，2016 年虧損人民幣 8.22 億元。

據找鋼網網頁顯示，公司上市前已完成 6 輪融資，引入紅杉資本、IDG 資本、華興資本及中俄投資基金等機構投資者。

找鋼網此次的上市保薦人分別為花旗、高盛以及招商等三家。華興資本也參與此次找鋼網的上市，主要擔任其財務顧問的角色。

其他新股方面，今 (27) 日料將掛牌的杉杉品牌 (1749-HK)、欣融國際 (1587-HK) 及怡園酒業 (8146-HK) 昨(26) 日表現個別發展。其中杉杉品牌以略低於中間價的港幣 3.78 元定價，一手中籤率 27%，昨在輝立及耀才暗盤分別收報港幣 4.32 元及港幣 4.39 元，不計手續費，一手最多賺港幣 610 元。

欣融國際一手中籤率 50%，昨暗盤開市報港幣 0.72 元，較招股價港幣 0.75 元跌 4%，不計手續費，一手虧港幣 120 元；怡園酒業一手中籤率 70%，昨盤開市報港幣 0.4 元，較招股價港幣 0.35 元升 14.3%，不計手續費，一手賺港幣 500 元。

另據外媒引述消息指，由中移動 (0941-HK)、中聯通 (0762-HK) 和中電信 (0728-HK) 共同出資設立的中國鐵塔，擬於本週進行上市聆訊，集資額或高達 100 億美元 (約港幣 780 億港元)，並計劃下週開始預路演，料 7 月下旬掛牌，聯席保薦人為中金及高盛。