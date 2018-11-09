港股ADR收挫345點內銀內險走軟

華爾街股市個別發展，在美國ADR買賣的港股普遍下跌，港股ADR指數收報25,882點，跌345點，跌1.33%。
騰訊(00700-HK)旗下一名負責遊戲業務的高層對外電表示，該集團正縮減關鍵遊戲部門的營銷預算，但未確定縮減資金的程度。騰訊ADR收報285.65元，跌7.95元。
匯控(00005-HK)ADR收報65.63元，較本港上日收市跌0.27元；港交所(00388-HK)ADR收報224.62元，較本港收市跌2.38元；友邦(01299-HK)ADR收報74.31元，較本港收市跌0.54元。
內銀內險股承壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.5元，較本港收市跌0.09元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.4元，較本港收市跌0.09元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.39元，較本港收市跌0.15元。
油價技術上進入熊市，油股低走。中海油(00883-HK)ADR收報13.81元，較本港收市跌0.35元；中石油(00857-HK)ADR收報5.91元，較本港收市跌0.14元；中石化(00386-HK)ADR收報6.7元，較本港收市跌0.11元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.3元，較本港收市跌0.55元；聯通(00762-HK)ADR收報8.61元，較本港收市跌0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.84元，較本港收市跌0.07元。