靜悄悄的 谷歌計畫在紐約進行「亞馬遜式規模」擴張

正在市場熱烈討論亞馬遜的第二總部可能一部分安家到紐約市皇後區時，2010 年就在紐約開設了主要辦公場所的谷歌也在悄悄計劃擴張。

據《華爾街日報》率先披露，知情人士稱，科技巨頭谷歌正打算加速對紐約市物業的購置，擬規劃擴建的面積相當於有能力新增 1.2 萬名雇員，比當地現有近 7000 名雇員接近翻倍。

消息稱，谷歌已處於談判後期，接近達成協議來購買或租賃紐約市西村（West Village）聖約翰碼頭（St. John』s Terminal）的一棟在建辦公設施，將新增 130 萬平方英尺（約合 12 萬平方米）的辦公區間。按照行業內每名雇員 150 平方英尺（13 平方米）的空間標準，代表有能力增加至少 8500 名新雇員。這棟建築物將於 2022 年竣工。

同時，谷歌還計劃把年初用 24 億美元買下的紐約地標性建築切爾西大樓（Chelsea Market）擴建 30 萬平方英尺（2.79 萬平方米）。此前谷歌還宣布計劃在 Pier 57 碼頭建設占地面積為 25 萬平方英尺（2.33 萬平方米）的辦公空間。若按照雇員空間標準計算，擴建後可再容納 3500 名員工。

（三處紅圈從左到右依次為：Pier 57 碼頭、切爾西大樓、谷歌紐約辦公樓，聖約翰碼頭在南邊不遠，又稱 40 號碼頭）

英國《金融時報》認為，若新增的物業空間大部分用來增加雇員人數，將令谷歌在紐約的員工總數接近 2 萬人，與亞馬遜可能設在紐約皇後區長島市（Long Island City）的第二總部新增雇員 2.5 萬人相差不遠，同屬大規模擴張，未來兩大科技巨頭將有機會在美國東部大城市展開人才爭奪戰。

《華爾街日報》也認為，與亞馬遜過去一年大張旗鼓為第二總部地址「招標」不同，谷歌在美國東海岸的擴張一直低調且穩定推進。來自谷歌的消息恰好釋放了一個最新信號，即美國大型科技公司正在快速進軍城市地區，不再將主要辦公地點拘泥於傳統的西海岸為中心。

谷歌與亞馬遜同時展現了對紐約市的擴張興趣，也說明了科技巨頭對這座美東重鎮的高度重視。一方面，紐約將成為亞馬遜和谷歌們的下一個戰場，除了想爭奪當地的人才儲備，兩家公司都有野心成為消費者商品問詢及購買的第一搜尋選項。同時，大量潛在的新科技崗位可能湧入紐約，將幫助紐約新增「科技經濟中心」的新頭銜，滿足歷任當地官員的心願。

前任紐約市長布隆伯格極力推動在羅斯福島建立康奈爾的紐約科技校區，這一願景已於去年落地成真。紐約市政府也用各類稅收優惠與補貼吸引科技企業入駐，紐約州州長安德魯 · 科莫（Andrew Cuomo）為了吸引亞馬遜將第二總部設在紐約，甚至打趣說自己可以改名叫亞馬遜 · 科莫（Amazon Cuomo）。

谷歌在紐約的開拓更為穩紮穩打。2000 年在紐約開設了第一個主要辦公室，2006 年搬入了現在的主要辦公場所、位於切爾西大樓附近的八大道第 111 號，隨後在 2010 年花費 19 億美元買下了這一物業，並在附近地點開設了更多新的辦公地點。

目前谷歌在紐約的雇員接近 7000 人，約占全球總雇員數的 8%。知情人士稱，谷歌在當地發展空間很大，現有辦公場所接近 470 萬平方英尺（43.7 萬平方米），理論上可以支持 3 萬多名員工。不過後期購買的辦公大樓中有一些長期租戶，當這些公司租期結束後，谷歌「至少擴增幾千人是沒問題的」。

紐約是谷歌工程、產品和業務部門的總部，搜尋、廣告、地圖、YouTube、雲業務、技術基礎設施、銷售和研發團隊等都布局在此。據媒體觀察，谷歌官網至少有 240 個開放崗位正在紐約招聘人才，包括廣告、銷售、設計和工程業務；亞馬遜也正在當地開放至少 600 個崗位，包括研究科學家、人力資源，以及新澤西州的倉儲配送中心員工等。