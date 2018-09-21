文曄今年平均毛利率可望提升至4% 法人估每股盈餘5~6元

IC 通路商文曄 (3036) 因合併宣昶效益顯現，加入宣昶 (3315) 客戶訂，且由於毛利率較高的智慧家電、PC 產品、消費性電子產品、電腦周邊產品均提升，公司表示，今年整體平均毛利率可望提升至 4%。法人估計文曄今年每股盈餘可望達到 5 到 6 元。由於宣昶的主要客戶為 Qualcomm、IDT、立錡 (6286) 等，與文曄原有的產品重疊性不高，因此文曄已經躍升為亞洲第二大 IC 通路商。以第二季的產品線來看，除毛利率較低的通訊產品線營收小幅下滑之外，其他產品線如 PC 相關、消費性、車用等產品比重提升，有助於文曄毛利率持續上揚。



展望未來，文曄表示，IoT 物聯網以及智慧家電比重持續提升，以及過去上游半導體整併轉單效益已由今年 8 月營收顯現，預計未來將加緊腳步，朝亞洲第一大 IC 通路商挺進。