氣立前三季每股盈餘2.03元 估Q4保守看待 全年營運可望優於去年

台灣氣立 (4555) 公布第三季季報數字，第三季稅後淨利 0.23 億元，每股稅後盈餘為 0.35 元；累計前三季稅後淨利 1.36 億元，每股稅後盈餘為 2.03 元。氣立表示，預估在中美貿易戰以及美國期中選舉不確定因素的觀望氣氛下，第四季保守看待，不過在今年垂直整合及新產能加入，預期全年營運表現仍將優於去年。氣立第三季合併營收 4.42 億元，稅後淨利 0.23 億元，每股稅後盈餘 0.35 元。第三季研發費用及業務費用較去年同期增加，加上第三季匯兌損失 924 萬元，而去年同期為匯兌利益 680 萬元，以致稅後淨利較去年同期減少。



氣立表示，由於產業進入淡季及中美貿易戰影響，加上人民幣貶值影響，第三季獲利較第二季減少。



氣立累計前三季合併營收 13.05 億元，年增 19.57%，稅後淨利 1.36 億元，年 7.63%，EPS 2.03 元。



氣立自結 10 月份營收 1.32 億元，受中美貿易戰影響，客戶下單趨於保守，月減 3%，但仍較去年同期成長 15%。



氣立近兩年多元布局綜效，效益在今年顯現，包括在中國廣設直銷據點達 34 個及 18 個駐在點，直營比重已超過 6 成，可更貼近客戶、掌握客戶需求，並有效拓展客戶類型及數量；松江新廠產能以及平湖邦燁加入，產能擴充以及切入汽車領域，拓展新市場與客戶，成為氣立今年全年的成長動力。



此外，平湖邦燁廠的擴產預計年底前動工興建廠房，明年第四季將投產。氣立持續整合上下游生產供應鏈，推出中高階氣動產品，並進行產線自動化，提升生產效率，搭配直營業務拓展更多電子業之外的客戶，包括汽車、紡織、能源產業等，期待在今年淡季的積極備戰，迎接明年旺季的春燕。



氣立持續參加國內外相關會展，除現在正展出的「台灣國際工具機展 (TMTS)」外，11 月 27 至 30 日的「第二十屆東莞國際模具金屬加工、橡塑膠及包裝、暨鑄業展 (2018 DMP)」，氣立將展示自主研發產製自有品牌「氣立可」之氣動、電控類元件及模組等自動化解決方案。

