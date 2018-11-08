嘉聯益Q3獲利超過上半年 前3季轉盈 EPS 0.96元

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 10 月營收 20.92 億元創歷史單月次高，董事會今 (8) 日通過第 3 季財報，稅後純益 2.16 億元，優於外資預估的 1.35 億元，每股純益為 0.54 元；前 3 季稅後純益 3.65 億元，較去年轉虧為盈，每股純益為 0.96 元。

對於第 3 季獲利，嘉聯益主管指出，第 3 季在桃園觀音新廠投入建置、人力、試產成本高，實際產出在 9 月及 10 月顯現，對第 3 季獲利負面影響較大，但第 4 季力拚營運好轉。

嘉聯益今日公布第 3 季財報，營收 42.29 億元，稅後純益 2.16 億元，季增 87.84%，年增 2.01 倍，每股純益為 0.54 元；前 3 季營收 103.48 億元，稅後純益 3.65 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.96 元。

歐系外資認為，嘉聯益第 4 季因在 LCP 軟板天線在 iPhone XR 市占率提升到 5 成，估營收將成長到 69.86 億元，良率由 8 成提升到 9 成，毛利率將達 23.4%，預估純益 8.03 億元，每股純益 2.2 元。

嘉聯益今年 9、10 月營收都呈現高幅度月成長走勢，符合市場預期，9 月營收 17.78 億元，月增 38.76%，10 月營收 20.92 億元，創單月次高，僅次 2014 年 10 月 21.56 億元，月增 17.67%，年增幅 77.89%；累計前 10 月營收為 124.4 億元，年增 19.87%。

近期市場傳，蘋果新手機 iPhone XR 可能因銷售狀況不佳，放緩對 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 的拉貨，嘉聯益股價近期走勢疲弱，今日股價下跌，以 35.1 元作收，成交量 3.91 萬張，收盤價也跌破今年初嘉聯益現增籌資的每股溢價 38 元。