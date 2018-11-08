科妍Q3獲利回穩 EPS 0.31元 Q4業績動能強勁

科妍 (1786-TW) 今(8)日公布第 3 季財報，純益為 1614.7 萬元，年增 1916%，每股純益 0.31 元；科妍也公布 10 月營收，為 2591.9 萬元，較 9 月成長 16%，展望第 4 季，整體業績營收動能強勁。

科妍今年第 3 季營收為 7315.9 萬元，純益 1614.7 萬元，每股純益 0.31 元，營收及純益分別較去年同期成長 34% 及 1916%。

科妍表示，第 3 季營收較去年成長，主要是雀巢集團高德美訂單增加、新產品上市、及其他海外市場業績提昇。

科妍自有品牌法思麗透明質酸皮下填補劑，透過雀巢高德美業務團隊行銷，前 3 季累積對大陸醫美產品出口銷售，已超越去年整年，顯示雀巢高德美操作瑞藍及法思麗雙品牌策略得宜，未來將維持穩定成長。

此外，科妍今年在新產品執照取得、及市場開拓也大有斬獲，第 1 季與泰宗生技簽訂婦產科用玻達癒防沾黏產品台灣地區獨家總經銷合約，行銷半年以來，已獲得多家醫學中心及區域醫院使用，出貨可望持續成長。

而今年 8 月科妍甫取得台灣衛福部上市許可之骨外科術後產品，名稱德撫癒 (DEFEHERE) 可吸收防沾黏凝膠，已完成生產準備，近期將簽訂台灣市場獨家總經銷合約及開始出貨。