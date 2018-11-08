名模條款近期定案 訂薪資收入3%上限

俗稱名模條款的「薪資費用核實減除方案」財政部近期將報送行政院，據了解，包括治裝費、進修訓練費與職業工具等特定費用支出，都將列入「核實減除」項目，各項減除則以薪資收入的 3% 為上限。

大法官 745 號解釋，財政部研議在綜所稅的「薪資所得特別扣除額」增加「薪資成本費用的核實減除方式」，讓實際薪資費用超過薪扣額 20 萬元者，可核實減除成本。

據了解，財政部的呈報行政院方案，訂定包括治裝、進修訓練與職業工具等支出費用都列為核實減除項目，但考量稽徵成本與租稅公平，財政部規劃僅限特定費用，並設定 2%~4% 減除上限，但最後拍定以 3% 為上限。

據了解，財政部認為，因職業所需的費用很難完全認定是職業用或自用，以治裝費來說，上班穿著的服裝下班後不見得不能在私人場合穿著，加上目前的薪資除額已達 20 萬，因此決議將三項費用設定減除上限。

至於怎樣的人採用「薪資費用核實減除方案」才划算？以三項費用支出核實減除計算，可減除薪資收入可達 9%，推算年薪必須超過 200 萬，選擇核實減除才划算，假設只有一項支出，則必須年薪超過 600 萬，選擇核實減除才划算。換言之，核實減除對於高薪一族相對有利，預估約有 5 萬到 10 萬人可望受惠。