南六前3季每股純益6.2元 Q4營收拚新高

亞洲不織布廠 10 強的南六 (6504-TW)，今 (8) 日董事會通過第 3 季財報，稅後純益 1.77 億元，季增 1.67%，年增 30.22%，每股純益達 2.43 元，累計 1-9 月稅後純益達 4.5 億元，每股純益 6.2 元；法人估，全年每股純益將上看 8.1 元。

南六第 3 季獲利上升，在下半年旺季效應下，法人估第 4 季營收將突破第 2 季創下的 17.33 億元，下半年將達 35 億元水準。

南六今天並公布 10 月營收，以 6.18 億元創新高，月增 14.56%，年增 9.2%，累計前 10 月營收 55.97 億元，年增率 5.14%。

南六今年第 3 季營收 16 億元，毛利率 20.02%，季增 0.67 個百分點，年增 0.69 個百分點，稅後純益 1.77 億元，季增 1.67%，年增 30.22%，單季每股純益達 2.43 元；上半年營收 49.79 億元，毛利率 18.76%，年減 0.14 個百分點，稅後純益達 4.5 億元，年增 17.6%，每股純益達 6.2 元。

法人評估，南六下半年進入市場旺季，且產品提升品質益上調價格已獲客戶認同支持，下半年營收將由 35 億元起跳，較上半年表現成長，全年每股稅後純益將達 8.5 元以上；但南六預計自海外匯回 1000 萬美元的資金以靈活公司資金的運用，將減少每股稅後純益約 0.4 元。

南六生產熱風不織布，主要應用為紙尿布表材，水針不織布則供應製作濕紙巾使用；同時，南六投入擴增生產的純棉不織布及水針不線布生產各 1 條，也正在進行配電工程，將於第 4 季進入試產，明年將正式大量貢獻營收。

投資印度的方案也有新進展，公司取得在印度亞美達巴德（Ahmedabad）的建廠土地，預計 2020 年投產，土地面積 4.2 萬平方公尺，全部工程預計將建立 2 條熱風不織布、2 條水針不織布產能，總投資金額約 2000 萬美元，目前已進入整地基階段。

南六主管指出，由於主要客戶嬌聯在印度當地設立 3 座工廠，對紙尿布表材的熱風不織布需求急切，因此，在印度設廠以建立 2 條熱風不織布生產線優先，至於水針不織布的產品，印度市場也有極高需求，但市場開發步調上，將先自南六其他海外市場進口到當地銷售為主。