〈LINE智慧入口〉談純網銀 陳立人：無法替富邦證實但股東已陸續到位

LINE 今 (8) 日舉辦「LINE CONVERGE 2018」記者會,針對媒體報導富邦蔡家將掌控 3 成 LINE BANK 股權,LINE 台灣總經理陳立人表示,該訊息非由 LINE 發布,因此無法證實,目前股東已陸續定案與到位,其他銀行正陸續準備內部流程中,待其內部流程走完後,就會對外發布訊息。

媒體報導,LINE 純網銀團隊已確定股東結構,除 LINE 確定將佔 5 成持股為最大股東外,台北富邦銀行拿下 25% 成為第 2 大股東,且台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 也分別各取得 5% 股權,等於富邦蔡家兄弟就可掌控 3 成股權。

對此,陳立人表示,該訊息不是 LINE 發布的,因此無法替其證實,目前 LINE 團隊每天均積極籌備中,與銀行及其他團隊也有密切的接洽,而除聯邦銀 (2838-TW) 昨 (7) 日已發布重訊,宣佈將參與 LINE BANK 投資外,股東已陸續定案與到位,其他銀行正陸續準備內部流程中,待其內部流程走完後,就會對外發布訊息。

陳立人並強調,LINE Pay 沒有要申請金融執照的計畫,未來待 LINE Financial 成功設立純網銀後,LINE Pay 一定會與 LINE Financial 合作,LINE Financial 預計明年 2 月 15 日前,向金管會遞交純網銀申請書件,在成功取得執照後,將與業者共同推動最創新的數位金融服務。