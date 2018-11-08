馬斯克：別說我太自信 特斯拉明年推出完全自動駕駛汽車 甩對手幾條街

據《富比世》11 月 8 日報導，在接受 Recode 主編卡拉 · 斯韋什爾（Kara Swisher）採訪時，特斯拉 CEO 埃隆 · 馬斯克 (Elon Musk) 表示，他相信特斯拉將領先於其他汽車廠商，在 2019 年推出能完全自動駕駛的汽車。

馬斯克說，「我不想給人過於自信的感覺，但如果其他公司在實現完全自動駕駛方面超過特斯拉，我會感到非常意外。它們的軟體不夠好，自動駕駛是一個軟體問題。」

馬斯克的信心滿滿或許與特斯拉 2018 年 Q3 財報的亮眼表現不無聯繫。

財報顯示，報告期內，特斯拉實現營收 68.24 億美元，遠高於去年同期的 29.85 億美元；凈利潤為 2.55 億美元，歸屬於普通股股東的凈利潤為 3.12 億美元。這也是自 2013 年第第一季以來該公司首次實現盈利，當前的自由現金流已增至 7.39 億美元。

在馬斯克看來，特斯拉為實現盈利付出了巨大努力。「這一年（的經歷）讓我感到老了五年，是我職業生涯中最難熬的一年，特別痛苦。」馬斯克曾對媒體坦言，「過去一年，主要是 Model 3 產量問題，我們需要修正 Model 3 生產系統中的很多漏洞。」

從 6 月份公司執行 9% 裁員，到第第三季大規模的交付閃電戰，特斯拉最終如期把車送到了預約方手中。

在發布財報後不久，馬斯克在其推特上發文稱，公司希望大幅度提高電動汽車的自動泊車能力，其採用「智能程度略有提升版本」的 Autopark 和 Summon 技術，將使汽車能在停車場自動行駛，找到空停車位，確認停車位可以使用，然後停車——全程不需要人的干預，雖然在某種程度上人可能還必須在現場。馬斯克估計這一目標將在明年實現。

對此，全球技術情報公司 Atherton Research 則認為：即使特斯拉明年實現馬斯克夢想發布全自動駕駛汽車，仍需要一些時間才能獲得監管部門批准，而這個事件可能是數年。