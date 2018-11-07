騰訊考慮開發VR微信 沽空大增 特斯拉再遭看空

• 騰訊將考慮 VR 微信 今日沽空率大增

騰訊 / 周三收盤 + 0.48%/ 報收 293.4 / 距年內高點 - 38%/ 距前低 + 17%

全天候科技提到，騰訊董事會主席、CEO 馬化騰在第五屆世界網路大會開幕式上發表演講。他表示，數字化變革正在給全球網路從業者帶來前所未有的市場機會，也帶來新的挑戰和責任。

中國的消費網路得到了充分發展，產業網路方興未艾。騰訊近期宣布了戰略升級，希望紮根消費網路，擁抱產業網路，成為各行業的「數字化助手」。5G 時代讓騰訊等網路企業興奮，將認真考慮 VR 版本微信的開發。

今日騰訊做空力量顯著增強：沽空額居港股首位，為 16.12 億港元，而前一交易日僅為 9.15 億元；沽空率從前一交易日的 13.5% 攀升至今日的 21.377%。

市場復盤

上證綜指 / 周三收盤 - 0.68%/ 報收 2641.34 / 距年內高點 - 26%/ 距前低 + 8%

深證成指 / 周三收盤 - 0.50%/ 報收 7752.04 / 距年內高點 - 33%/ 距前低 + 9%

創業板指 / 周三收盤 - 0.25%/ 報收 1345.77 / 距年內高點 - 30%/ 距前低 + 14%

恆生指數 / 周三收盤 + 0.10%/ 報收 26147.69 / 距年內高點 - 22%/ 距前低 + 7%

A 股三大指數平開後上揚，有色板塊大漲，創投板塊持續走強，創業板一度漲超 1%。但午後，三大股指集體跳水。截止收盤，滬指下跌跌 0.68%，深成指下跌 0.50%，創業板下跌 0.25%。

香港恆生指數早盤平開，早盤收盤上漲 1.17%，午後快速下挫，一度跌逾 0.7%，不過收盤翻紅，小幅上漲 0.1%

• 上汽集團：前 10 月汽車銷量年增率增長約 5%

上汽集團 / 周三收盤 - 1.92%/ 報收 27.02 / 距歷史高點 - 25%/ 距近期低點 + 2%

上汽集團 11 月 7 日晚披露產銷快報。10 月份，公司汽車產量 57.31 萬輛，較上年同期的 62.45 萬輛下滑 8%；汽車銷量 60.19 萬輛，較上年同期的 65.72 萬輛下滑約 8%。

今年前 10 月累計產、銷 574.52 萬輛、574.84 萬輛，分別年增率增長 3.14%、4.93%。

目前上汽集團在 27 元一線平台整理，走勢偏弱。

• 蘇寧與澳洲貿易委員會簽署百億採購訂單

蘇寧易購 / 周三收盤 - 2.01%/ 報收 11.69 / 距歷史高點 - 28%/ 距近期低點 + 4%

中國新聞網報導，首屆中國國際進口博覽會正在上海如火如荼的舉行當中。11 月 7 日上午，蘇寧與澳洲貿易委員會簽署諒解合作備忘錄，蘇寧將在未來採購 100 億人民幣澳洲商品，為國內消費者提供品類更豐富、品質更優秀的優質好貨。

目前蘇寧易購股價弱勢震盪，11.5 元一線是重要支撐位。

• 野村降金山軟體目標股價至 13.7 港元

金山軟體 / 周三收盤 - 0.99%/ 報收 11.98 / 距歷史高點 - 61%/ 距近期低點 + 19%

中證網提到，野村證券 7 日發表報告指出，料金山軟體第第三季收入為 15 億元，符合市場預期；線上遊戲收入表現繼續疲弱，年增率降 16%；料第第三季毛利率再惡化，經營毛利率達 - 12.6%，環比降 14%，年增率降 24%；料第第三季經營虧損 1.86 億元，轉盈為虧。

因遊戲業務前景不佳，野村維持該公司「中性」投資評級，將其目標價由 17.5 港元降至 13.7 港元。

目前金山軟體前低 10.06 構成支撐，上方 13 元一線是短線壓力位。

• 眾安在線遭 Equine Forces 減持 662.7 萬股

眾安在線 / 周三收盤 + 2.95%/ 報收 29.65 / 距 IPO 價格 - 57%/ 距近期低點 + 20%

港交所權益資料顯示，眾安在線 (06060-HK) 被 Equine Forces Limited Partnership 於 11 月 1 日在場內以每股平均價 26.05 港元減持 662.7 萬股，涉資約 1.7 億港元。減持後，Equine Forces 的最新持股數目為 22,659,735 股，持股比例由 6.23% 降至 4.82%。

目前眾安在線處在下降通道，13 元是短期壓力位。

交易機會

• 特斯拉遭綠光資本看空

特斯拉 / 周二收盤 - 0.10%/ 報收 341.06 / 距歷史高點 - 12%/ 距近期低點 + 38%

據 TechWeb 援引據國外媒體報導，做空者近日表示，特斯拉第三季的業績已是該公司的最高水準，高價 Model 3 車型的銷量在未來也將下滑。認為高價版 Model 3 銷量將下滑、特斯拉的業績在第三季已見頂的，是特斯拉做空者、綠光資本創始人大衛 · 艾因霍恩 (David Einhorn)。

除了預計高售價版本 Model 3 的銷量在未來會下滑，大衛 · 艾因霍恩認為特斯拉目前在監管、人員流失、市場競爭、產品質量和資本結構等方面也面臨挑戰。

特斯拉今日盤前上漲 1%。

• 星巴克將中國所學帶回美國

星巴克 / 周二收盤 + 2.37%/ 報收 66.01 / 距前低 + 40%

華爾街見聞指出，今年 1 月剛慶祝了進入中國 20 周年的星巴克，準備把在中國學到的招數，如和流量大佬合作和開拓外賣業務，用回自己的美國本土市場了。星巴克中國區正在搞的大事情，是和國內網路巨頭阿里巴巴牽手、送咖啡外賣同時打造智慧零售門店。

星巴克繼披露最新一期財報，股價跳空高開，創歷史最高之後，昨日再度刷新了高點，短期看多意味強烈。

• 印度電商市場之爭：繼亞馬遜虧損後沃爾瑪稱投資 5 億美元

沃爾瑪 / 周二收盤 + 0.41%/ 報收 103.33 / 距年內高點 - 5%/ 距前低 + 28%

據藍鯨財經指出，據路透社援引印度報業托拉斯報導，沃爾瑪印度 (Walmart India) 將投資 5 億美元，至 2022 年在印度開設 47 家門店。

沃爾瑪印度首席執行官克里斯 · 伊耶爾 (Krish Iyer)：「我們計劃到 2022 年，門店總數將達到 70 家。這就是我們的計劃，我們還將在所有門店擁有電子商務空間。」

印度是全球用戶數第二的網路市場。為了與其最大的對手 Amazon 競爭，2018 年 8 月，沃爾瑪以超過 160 億美元的價格收購了當地電商企業 Flipkart 77% 的股份，這是最大的外國投資之一。

值得注意的是，去年亞馬遜在開拓國際市場上賠了約 30 億美元，其中大部分就損失在了印度。

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