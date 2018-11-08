永裕華東新廠一期暫定2020年第一季啟用

永裕 (1323) 著手興建華東廠，占地面積 60 畝左右，第一期投資金額約 1500-1800 萬美元，當中土建工程所需 450 萬美元已經到位，預計 2020 年第一季完工，鎖定充填、動物疫苗包材等業務，法人推估產能滿載前提下，年產值可望超越上海永裕，約 4 億人民幣。永裕主要個體營收為：台灣永裕占了 40.49%、上海永裕 36.64%、精奕公司 22.53%，以及新永裕約 0.33%；若以產品別來看，塑膠瓶子占了 41.35%、塑膠蓋子占了 17.45%、束帶製品 19.71%、塑膠軟管占了 13.55%，以及其他 7.94%。



永裕第三季營收 9.76 億元，毛利率 23.85%，稅後淨利 7588 萬元，每股稅後盈餘 0.83 元，累計前三季稅後淨利 2.22 億元，年增率 22%，每股稅後盈餘 2.45 元。



永裕塑膠包裝製品主要應用化妝品業、日常生活、藥妝、食品業等，為國內最大的日化品容器生產商，並開發特殊製程，拓展高單價化妝品包裝市場，以及動物疫苗瓶裝製程、中國在地藥包材等，整合塑膠瓶、軟管包裝到填充一貫化服務，成立威瑪精密化學，並推出 Purify care 自有品牌商品。



上海勞工薪資攀高，擴產申請不易，永裕著手籌建華東浙江廠，占地 60 畝，比上海 50 畝來得大，以充填、動物疫苗瓶裝包材為主要產線，一旦落成啟動，永裕規劃調整上海廠產線，只保留 GMP 認證 1 萬級無塵室設備，並將部份產線轉移至華東廠。

