鮮活Q3營收、獲利同登頂 前3季每股賺回逾12元 勝去年全年

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 第 3 季營收、獲利同創新高，公司今 (8) 日公布前三季稅後純益 3.84 億元，已超越去年一整年獲利，年增 48.36%，每股純益為 12.47 元。

鮮活果汁今天公布最新財務數字，第 3 季營收 10.28 億元，毛利率 38.01%，季增 2.44 個百分點，年增 6.87 個百分點，稅後純益為 1.62 億元，季增 3.59%，年增 35.09%，單季每股純益為 5.26 元。

鮮活果汁累計前 3 季營收 26.82 億元，毛利率 35.48%，年增 4.94 個百分點，稅後純益 3.84 億元，年增 48.36%，每股純益為 12.47 元。

鮮活果汁主管指出，公司持續調整並優化產品銷售組合，增加高毛利的糖漿與口感添加物等新品銷售比重，推升第 3 季毛利率達 38.01%，為歷史新高，前 3 季毛利率 35.48%，較去年同期增加 4.94 個百分點，帶動獲利成長表現高於營收。

鮮活果汁今年前 3 季主要銷貨地區分別為華東地區 55%、華南地區 26% 及華北地區 19%，在各地區滲透率持續攀高。

鮮活果汁客戶涵蓋中國主要手搖茶飲料與餐廳品牌業者，持續在客戶總數提升與銷售地區分散上進行改善。明年鮮活昆山、天津與廣東三廠新產能預計明年上半年加入營運，屆時 3 座廠合計 2019 年產能將達 9.5 萬噸，較公司現有約 7.5 萬噸年產能明顯增加，自動倉儲設施也將正式啟用，持續開發為個別客戶量身調配訂製的飲品，並提供更即時且多元的客製化需求。

此外，公司已開發 3 年的豆粉原料也將在昆山廠新產能啟用後開始量產，對未來展望看好。

鮮活果汁 10 月進入市場淡季後，營收降到 1.57 億元，月減 54.5%，年減 8.98%，主因今年中國華南與西南地區入秋後平均溫度較往年低，致使對飲料的需求減少，累計前 10 月營收為 28.21 億元，較去年同期成長 9.45%。