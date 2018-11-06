上交所擬設科創板PK香港IPO 李小加：一石三鳥

中國國家主席習近平昨 (5) 日在首屆中國國際進口博覽會上表示，將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。港交所 (0388-HK) 新上市條例實行半年多以來，繼 CDR(中國預存託證券)後，再次面臨來自中國金融市場的挑戰。

港交所行政總裁李小加回應指，上海推出科創板有「一石三鳥」效果：

其一，在一個新增的板塊上嘗試註冊制改革，減少對存量 IPO 的影響，容易獲得市場認可與接受。 第二、對科創企業先行嘗試，可直接落實決策層對創新企業發展的政策支援。 第三，明確向市場提示註冊制及創新企業發行的雙重風險，力爭對個人投資者進行良好的預期管理。他衷心期望這一新板能闖出一條新路。

目前，阻礙新經濟公司上市的障礙主要是特殊的 VIE 架構、同股不同權、員工持股、盈餘指標等因素。港交所 4 月完成了改革，令未有盈餘、同股不同權的新經濟公司可赴港 IPO。

對於將在上交所設立的科創板，中證監表示，其旨在補齊資本市場服務科技創新的短板，是資本市場的增量改革，將在盈餘狀況、股權結構等方面，作出更為妥善的差異化安排，增強對創新企業的包容性和適應性。

安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，科創板或能容許科創企業以不同形式上市，顯示中國鼓勵科創企業發展的決心。而科創是未來發展的趨勢，美國、香港、歐洲等地市場都爭取科創類股上市，中國加入實屬合理。

他坦言，科創板或會令香港失去納「同股不同權」上市的優勢，但中港兩個市場只是公平競爭，不代表誰好誰壞。

事實上，中國現行股票發行核准制度，由中證監把關 IPO 的發行，近一年市況波動下，中國新股發行速度大幅減緩，在某程度上帶動了一批中國企業轉投港股懷抱。根據德勤的數據，今年前 3 季，香港 IPO 市場有 38% 新股來自中國，貢獻 95% 的融資金額。

蔡偉榮表示，若中國實行註冊制，或影響中國來港上市的數量。至於註冊制會夠逐步把權力開放至深交所或其他板塊，他認為中國會慢慢來。

小米 (1810-HK) 董事長雷軍昨日接受央視訪問時表示，上交所將開通科創板並試點註冊制，這將會讓有更多科創企業能夠成功上市。