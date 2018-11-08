警方突襲全球最大資管公司 德國二戰後最大稅務欺詐案持續發酵

路透社等多家海外報導稱，德國調查人員周二突襲國際金融巨頭貝萊德（BlackRock）位於德國慕尼黑的辦公室。這是德國二戰後最大規模稅務欺詐案調查的一部分。

德國之聲稱，貝萊德對其表示，公司完全配合德方調查。該公司德國分部總裁 Friedrich Merz 稱，他已經命令管理層全力配合調查並自查所有相關案件，並向當局提供所需文件。

貝萊德被懷疑涉嫌在 2007 年至 2011 年期間利用所謂的 cum-ex 股票交易策略來騙取稅款。這種手段是通過投資者、對沖基金、銀行等製造出股份由大量不同股東持有的假象，以此向政府部門騙取交易退稅。

這宗醜聞在 2016 年曝光。法國《世界報》等十幾家媒體此前就報導了相關醜聞，稱幾家德國銀行捲入其中，而涉案銀行不只是德國的，而是遍及歐洲。當時媒體稱，通過「Cum-Ex」股票交易逃漏的稅款高達 552 億歐元，德國、法國、西班牙和比利時等 11 個歐洲國家受損，受創最嚴重的是德國。

與 cum-ex 相關的騙稅策略主要是利用了德國法律的漏洞。當時報導還稱，這種行為主要是德國知名律師 Hanno Berger 操縱，主要在支付股息前做空，支股息後買入，並且多次交易，速度非常快，以此讓交易雙方只繳納一次稅款，但卻可以重複申報退稅，也讓稅務管理部門查不出誰是真正的持股人。

今年年初，牽扯相關案件數量已多達 417 例。當時，德國國家檢察院表示，一旦證據確鑿，涉案人員將面臨 10 年監禁。如果交易者能夠彌補損失，則可以從輕處罰。

此前，德國科隆檢方曾就違法違規行為調查裕信銀行旗下的德國 Hypo Vereins 銀行。