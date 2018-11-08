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警方突襲全球最大資管公司 德國二戰後最大稅務欺詐案持續發酵
※來源：華爾街見聞

德國調查人員周二突襲國際金融巨頭貝萊德位於德國慕尼黑的辦公室。(圖：AFP)
德國調查人員周二突襲國際金融巨頭貝萊德位於德國慕尼黑的辦公室。(圖：AFP)

路透社等多家海外報導稱，德國調查人員周二突襲國際金融巨頭貝萊德（BlackRock）位於德國慕尼黑的辦公室。這是德國二戰後最大規模稅務欺詐案調查的一部分。

德國之聲稱，貝萊德對其表示，公司完全配合德方調查。該公司德國分部總裁 Friedrich Merz 稱，他已經命令管理層全力配合調查並自查所有相關案件，並向當局提供所需文件。

貝萊德被懷疑涉嫌在 2007 年至 2011 年期間利用所謂的 cum-ex 股票交易策略來騙取稅款。這種手段是通過投資者、對沖基金、銀行等製造出股份由大量不同股東持有的假象，以此向政府部門騙取交易退稅。

這宗醜聞在 2016 年曝光。法國《世界報》等十幾家媒體此前就報導了相關醜聞，稱幾家德國銀行捲入其中，而涉案銀行不只是德國的，而是遍及歐洲。當時媒體稱，通過「Cum-Ex」股票交易逃漏的稅款高達 552 億歐元，德國、法國、西班牙和比利時等 11 個歐洲國家受損，受創最嚴重的是德國。

與 cum-ex 相關的騙稅策略主要是利用了德國法律的漏洞。當時報導還稱，這種行為主要是德國知名律師 Hanno Berger 操縱，主要在支付股息前做空，支股息後買入，並且多次交易，速度非常快，以此讓交易雙方只繳納一次稅款，但卻可以重複申報退稅，也讓稅務管理部門查不出誰是真正的持股人。

今年年初，牽扯相關案件數量已多達 417 例。當時，德國國家檢察院表示，一旦證據確鑿，涉案人員將面臨 10 年監禁。如果交易者能夠彌補損失，則可以從輕處罰。

此前，德國科隆檢方曾就違法違規行為調查裕信銀行旗下的德國 Hypo Vereins 銀行。

 

 

 

 

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