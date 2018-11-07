【大行報告】瑞銀：美國中期選舉後預算赤字或高企

瑞銀財富管理周三發表評論指出，美國中期選舉過後出現政治僵局的可能性升高，通過法案的難度將因此而加大；由於對削減支出缺乏共識，預算赤字很可能仍將高於通常水準，進而推高長期公債殖利率（收益率）。

以下為瑞銀財富管理投資總監的評論全文：

美國共和黨在完全執政（同時掌控行政及國會）兩年後，不得不再次與民主黨在國會分權。中期選舉結果符合我們的“歷史常態”基準情景：民主黨重新奪回眾議院多數席次，而共和黨將繼續掌控參議院。

民主黨在眾院的多數優勢應該不大，但足以在立法時迫使對方做出讓步。民主黨只需凈增加23個席次就能贏得眾議院多數，實際增加了約33席。這也符合歷史平均水準，總統所屬政黨在中期選舉時通常會損失約31席。

不過，備受矚目的幾位現任民主黨參議員未能獲得連任，這使得共和黨在參議院的多數優勢有所擴大。從初步計票結果來看，共和黨在參院至少會增加三席。共和黨控制參議院將使特朗普總統能夠全權決定聯邦司法任命以及內閣人事任命。

此次美國選民還將投票選出36州的州長，民主黨已在其中幾州的州長選舉中成功逆襲。這些州級選舉對於未來10年的美國政治版圖有重大影響，因為獲勝州長對於2020年人口普查之後的新國會選區劃分有重要的話語權。

**政治影響**

從政策角度來看，選舉結果意味著重大立法難以在2020年總統大選前制定，福利改革法案（Entitlement reform）推動的可能性依然極低。稅收政策很可能在未來兩年保持不變。盡管兩黨可能都認同美國需要進行基礎設施投資，但我們認為雙方在資金來源方面可能很難達成一致。

鑒於兩黨合作的可能性微乎其微，在2020年總統大選前，國會兩黨可能需要尋求共識或繼續將權力讓渡給行政部門。這表明特朗普在未來兩年內依然對許多重要政治決策有最終話語權，包括貿易、移民和互聯網監管等。

**對市場的影響**

由於選舉結果大致與預期相符，我們認為其對市場的立即影響有限。在貿易方面，特朗普政府將持續以關稅為手段來逼迫貿易夥伴就範，特別是對中國。出現政治僵局的可能性升高，通過法案的難度將因此而加大。由於對削減支出缺乏共識，預算赤字很可能仍將高於通常水準，進而推高長期公債殖利率（收益率）。不過，特朗普料會繼續動用行政權力來放松監管，而這有利於企業獲利。

路透香港11月7日