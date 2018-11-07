【顧德投顧】市場疑慮解決，靜待選舉行情訊號

◆盤勢分析

中美貿易戰延燒到現在 5 個多月了，不確定性升高讓產業大老對未來景氣都透露「看不到」的說法，這種「渾沌不清」是應該到個段落了，理由有二：

1. 美國期中選舉，川普跛腳、民主黨奪眾議院，市場應該能夠穩定復甦。

2. 貿易戰雖然持續，但中國釋出貿易談判善意：中國國家副主席王岐山昨（6）日釋出訊息表示，中國和美國都希望加強貿易和經濟合作，「中方願與美國就雙方關切的問題展開磋商，就貿易問題達成一個雙方都能接受的解決方案。」這正面呼應了川習對話正面樂觀的說法，代表雙方有共識去解決彼此在貿易上的問題。

台灣股市對於這篇報導也給予了正面的回應，股市開盤拉高呼應，但市場仍等待美國選舉結果出爐，市場觀望氣氣氛濃烈；追買盤的力道雖有，並不強烈；似乎仍對未來的經濟成長感到不安，在眾多類股的反彈下，指數正式站上月線，五日線與月線交纏，收 9908 點，盤中漲 84 點；不過台股收盤後香港、上海股市紛紛有拉回跡象，證明台股今天的漲勢一部份是空方回補、一部分是政府推波助瀾所致。

而昨天美股對於美國期中選舉在股市上給予了正面樂觀的態度，道瓊高收 173.31 點、那斯達克收高 47.11 點、S&P500 收高 17.14 點、費城半導體收高 14.03 點，早盤 9:31 美國期指更給予高度正面態度拉高 240 多點，似乎代表美國開票結果符合資本市場預期；先不論美國期中選舉結果如何，本次選舉結束本身對市場就是個利多，因為一個事件過去了，不確定性大幅降低。

台灣金融股已經連續漲了三天，一方面政策護盤要頂住 9800 點底部區域，創造大盤頭尖底型態，一方面由於金融股有高殖利率、股價估值偏低等利多，由八大官股券商買超元大金、中信金、兆豐金等金融股，引來外資回頭加碼金融股，這就是所謂的「政府軍啦!」，政府軍到底為何要這麼做呢?

大家似乎已經忘了台灣也在選舉，現在屬於五五波，對執政黨產生壓力；按照過去資料選前都應該有個選舉行情，原本都不敢期待了，似乎還有點機會；隨著各種不確定性排除，加上政府軍守在 9800 關卡，強迫將台股線型擠出日 K、五日線、月線黃金交叉的格局，政策的用意不證自明，選舉行情值得期待!

至於這次道瓊指數短時間從高點下來，是否已經到滿足點? 可以從巴菲特買回自家庫廠股看出些訊息:

1. 熱錢回流，美國資產普遍偏高，在市場不確定高，買回自家庫藏股似乎是比較好的避險方式

2. 看好自家的內在價值，包含他的資產配置結果，換句話說，就是對盤勢與美國的經濟成長有一定的信心，也就是對於特斯拉、蘋果等中長期持股的未來持正面看法

這樣看起來，台股在選舉前有政府軍護持，盤勢仍屬於弱勢橫盤的狀態；選前是否會有正面表態，值得投資人注意；訊號出來前，建議投資人選擇油價下跌相關的紡織、航運、塑化類股。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估