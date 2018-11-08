

◆盤勢分析

1. 美股周三收高，科技股和醫保股領漲，因投資人在美國期中選舉結束後鬆了口氣，看好兩黨分別控制參眾兩院將對股市有利，美股四大指數上漲 1.19%~2.64%，中長期趨勢偏多。

2. 台股周三盤中隨亞股上漲影響，終場指數上漲 83.40 點，漲幅 0.85%，收在 9908.35 點，成交金額為 1165.48 億元，量縮價漲，攻上月線 9815 點以上。

3. 台股本波最低點在 10/26 的 9400 點附近，先前跌深反彈上漲來到 11/2 近期高點 9906 點，期間最大上漲點數約 506 點，漲幅約 5.38%，在月線附近整理約 4 天之後，周三終於突破 11/2 高點來到 9912 點，創本波反彈新高點，短線月線雖然順利站上，但 10000 整數大關和 10/11 長黑 K 線壓力影響之下，指數勢必得再有買盤進場推升，目前 9 日 KD 仍向上來到 85 與 69 附近，因此多方仍有機會再伺機出現跌深反彈，至於支撐將暫看在 5~10 日線附近，即約在 9700~9750 點，高點壓力暫看 9950~10000 點間，預估大盤極短線將在 9700~10000 點間整理，可低接高出來回操作。

4. 櫃買指數漲幅 1.74%，將週三跌幅 - 1.73% 補回，收在 118.74 點，櫃買指數在月線約 116 附近獲得支撐，短線壓力為 10/11 黑 K 現高點 122 點附近，近期法人著墨較深的族群為 PA、矽晶圓與被動元件等再度走強，因 KD 技術指標開口向上，9 日 K 值仍小於 80，仍有利多方。

5. 法人籌碼：三大法人合計 + 66.70 億元；外資 + 57.55 億元、投信 + 7.0 億元、自營商 + 2.15 億元。

6. 電子類股:

(1)PCB 相關族群: Q3 本是其旺季，加上先前部分公司營收創歷史新高，因此在公布 9 月營收之後，市場期待其 Q3 獲利成績之公布，包括 8046 南電、6552 易華電、6269 台郡、3037 欣興、5349 先豐與 8155 博智等股近期陸續出現買盤，由於此族群為中低價位，因此在大盤成交量不高之下，隨時易成為買盤重心。

(2) 蘋果族群: 儘管近期蘋果新機效應降溫，但在蘋果股價止穩上漲下，台股相關族群也跟隨跌深反彈，包括 3105 穩懋、5264 鎧勝 - KY 與 3673TPK-KY 等出現上漲，由於外資近期偏向調節此族群，因此得持續留意後續外資籌碼動向。

(3) 矽晶圓族群: 由於 6182 合晶鄭州新廠啟用，加上族群營收維持在高檔，也帶動了 6488 環球晶與 5483 中美晶等股攻勢，由於業績不差，未來可持續留意。

(4) 被動元件族群: 雖然 2492 華新科 10 月營收 MOM 衰退約 24%，相較前一天公布 2327 國巨 MOM 衰退 38% 來得少，在利空發布之下，利空不跌，反而吸引低本益比長線佈局者進場，包括 6173 信昌電與 3026 禾伸堂等股大漲，短線此族群忽大漲忽大跌，籌碼仍相當不穩定，操作上仍以低接為宜。

(5) 鴻海集團美國落腳投資地點威斯康辛州「變天」。威州原州長沃克（Scott Walker）在昨（7）日期中選舉尋求連任失敗，美國媒體唱衰，鴻海集團威州投資計畫恐因地方主管官員交替、政策轉向而生變，牽動鴻海集團當地百億美元投資與集團布局。

(6) 因應美中貿易戰持續延燒，外傳被動元件廠國巨將啟動避險計畫回台投資，擬斥資上百億元在高雄設新廠，不過，國巨昨（7）日對此消息未有回應。

7. 非電子類股

(1) 電動車族群: 由於族群評價已低，近日買盤再回流，包括 3653 健策、1536 和大、2360 致茂與 3665 貿聯 - KY 等股走強，由於此族群今年買盤漸升溫中，未來可留意買盤可否延續。

(2) 紡織族群: 因營運仍佳，買盤持續於此，包括 1476 儒鴻、1477 聚陽與 1402 遠東新等股再見攻勢，由於族群買盤相對較穩定，因此可持續留意相關後勢買盤變化。

(3) 中概股族群: 近日陸港股走勢趨穩，加上進入 Q4 消費旺季，部分個股見買盤，包括有 9910 豐泰、5907 大洋 - KY、9904 寶成和 1227 佳格等股上漲，由於族群中個股表現差異大，因此仍以獲利成長個股為重點。

(4) 汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）公布第 3 季財報，稅後純益 3.4 億元，年增 8.48%，每股純益（EPS）為 1.33 元，創同期新高。累計前三季稅後純益 9.81 億元，EPS 為 3.83 元，亦創歷年同期新高。

