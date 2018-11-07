【華冠投顧】武傑電台:盤勢上衝下洗!漲價族群一下跌一下漲!需要極強的心臟!!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、9958 世紀鋼、2314 台揚、3324 雙鴻、2327 國巨。

台股盤勢分析:

過河小卒

美股四大指數全面收高，可惜台股不領情。早盤台北股市下跌 - 6 點開出，隨即在低檔買盤的推升下；加權指數震盪走高，收盤上漲 + 83 點作收，收在 9908 點，成交量 1165 億。

延續我們昨天說的… 不知道黑手『太有信心』?! 還是『欠缺信心』?! 短多的殺出，雖然可以是『浮額清洗』；但也可能導致『信心崩盤』。目前從盤後的籌碼變動來看，台股結構沒有什麼改變，『重返萬點』還是有機會；只是今天台股『該漲而不漲』… 對下半周的台股而言，就是『不進則退』!!

今天台股逆勢走高，我們就當作黑手『太有信心』了!! 但是，對於接下來台股的走勢規劃；以目前走勢來看… 基本上多頭就像一個『過河小卒』，只能前進不能後退。短線上預計會延著短期均線，震盪走高。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2492 華新科、2419 仲琦、6182 合晶、4551 智伸科、3406 玉晶光、9910 豐泰、6488 環球晶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3529 力旺、6153 嘉聯益、4147 中裕、2912 統一超、6452 康友 KY… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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