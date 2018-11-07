美中期選舉明確港股微升26點U+A0 騰訊301港元瞬間即逝

11月7日，美國中期選舉下午已有眉目，民主黨料可重奪眾議院議席控制權。影響全球金融市場的懸疑揭盅，港股即表現反覆。

早上恒生指數輕微高開4.13點後，港股再次發力上揚，至中午開市後13:05升至日內高位26530.87點，最多升409.91點；但隨後急速下挫，約13:57跌至日內低位25920.72點，最多跌200.24點，曾跌破26000點關口；不足一小時內上下波幅達610.15點。恒生指數收市報26147.69點，微升26.73點或0.1%；成交金額升至973.2億港元。

恒生國企指數收市報10641.48點，微升8.84點或0.08%。

11月恒生指數期貨於15:53報26043點，升7點，未平倉合約逾14.4萬張。

12月恒生指數期貨報26074點，微升5點，未平倉合約逾1.6萬張。

騰訊(00700-HK)跟隨大市表現反覆，早段最多曾跌6港元或2%；中午過後曾重升上300港元大關，高見301.8港元，升9.8港元或近3.4%；上下波幅達15.8港元；最終收市報293.4港元，升1.4港元或0.5%。

騰訊旗下遊戲《王者榮耀》已實施全國強制公安實名校驗，又限制未成年玩家的遊戲時間；據《證劵時報》報道，最新《王者榮耀》的未成年用戶單日線上時間已較去年高峰下跌約52.3%。騰訊6日又宣佈與智能手機商合作，推出一鍵禁玩及一鍵禁充值手機程式，讓家長監控兒童玩手遊。

中國平安(02318-HK)收市報78.55港元，跌0.1港元或0.1%。建設銀行(00939-HK)收市報6.53港元，跌0.01元或0.2%。獲中國平安增持的匯豐控股(00005-HK)收市報65.95港元，跌0.1港元或0.2%。

剛發佈第三季度業績的香港交易所(00388-HK)，收市報224.4港元，升2.6港元或1.2%。港交所第三季股東應佔溢利為24.43億港元，同比增長逾2成，勝預期；前三季賺74.8億港元，創新高。受消息刺激，股價於下午開市後曾升高至230.4港元，最多升8.6港元或近3.9%。

即將於9日公佈季績的友邦保險(01299-HK)，收市報報63.6港元，升1.1港元或1.8%。

藥明生物(02269-HK)顯著上揚3.5%或2.2港元，收市報65港元。

希瑪眼科(03309-HK)連續急升兩天，收市報5.85港元，升0.75港元或14.75。

吉利汽車(00175-HK)顯得斯人獨憔悴，收市報15.4港元，挫0.8港元或4.9%。吉利汽車10月份汽車總銷量12.89萬部，同比增長約3%，環比增長約4%，當中8101部為新能源和電氣化汽車；花旗報告指表現欠佳，預期11、12月份的銷量將面臨挑戰。

文: 周燕芬