【永豐期貨】台指選擇權盤前－美期中選舉 台股震盪收紅站回9900



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 73 點至 9847 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 61.35 點，電子期逆價差擴至 - 2.11 點，金融期逆價差擴至 - 9.48 點。現貨部分，三大法人買超 66.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3406 口至 9765 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3732 口至 35658 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1183 口至 - 3918 口。

週二美股全面收高，激勵週三台股平盤開出後走高，市場雖關注美國期中選舉，但開票結果與外界預期大致相仿，美股電子盤也以紅盤反應，增添台股投資人信心，盤面上各類股皆有不錯表現，尾盤指數拉尾衝上 9900 點，終場加權指數上漲 83.4 點或 0.849%，收在 9908.35 點，成交量能 1166.53 億，較前一日縮減 25.43 億。今日八大類股全數上漲收紅，其中以造紙類股漲幅 1.96% 表現較佳，塑化類股漲幅 0.19% 表現相對一般。技術面觀察，今日大盤指數以中紅 K 延續反彈格局，加權指數開平走高收復 5 日線，原本為壓力的月線轉為支撐，指數若能持續守穩在 5 日線之上，則短線或有進一步走高挑戰 10000 點大關之可能性。今日新台幣由貶轉升，外資現貨轉為買超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.04 升至 1.08，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.71% 降至 17.6%，賣權平均隱含波動率由 25.55% 降至 22.56%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為偏多預期。

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