【大慶證券】盤前分析－短多行情延續  再戰萬點大關



◆盤勢分析

美國期中選舉塵埃落定，不確定因素排除，加上川普於選後釋出兩黨合作訊息，市場給予正面肯定，美四大指數昨日全數上漲，並以 Nasdaq 大漲 2.64% 漲幅最大。分裂的國會雖恐放緩政策變革的步調，但也將對川普具破壞性的政策給予制衡，對股市並非壞事，在選舉落幕後，近期市場應會重新關注美中貿易戰的發展，預計第二輪外交與安全對話將於 9 號，由兩國外交與國防高層於美國進行會談，可視為 11 月底 G20 川習會的前哨戰，須持續關注。不過從技術面看，除 S&P 500 與 Nasdaq 分別站上半年線與年線外，道瓊更是站上所有均線之上，短線格局偏多，四大指數只要 10/31 的跳空缺口上緣不被跌破，短多行情不變。

昨日美國期中選舉於盤中開票，因結果初步符合預期，在不確定因素淡化下，使台股人氣回籠，上漲 83 點收在 9908 點，成交金額 1185 億。集中市場站回 5 日與月均線，吞噬前日黑 K 並突破 9900 點關卡，多方力道延續。雖中經院公布 10 月台灣製造業 PMI 較 9 月續跌 2.1 個百分點至 51.8，創 2016 年 5 月以來最慢擴張速度，另外季線與年線等長期均線持續下彎，KD 指標來到高檔，外資態度也仍趨保守，除買超金融並賣超電子股，象徵看空的元大台灣 50 反 1 持股比率仍高達 27.16%，遠高於 10/12 的 6.04%，因此無論是基本、技術、籌碼面恐都將對台股上漲造成壓力。不過投資人也不必預設立場，即便上檔壓力較大，短線仍以多方氣勢較強，只要 9800 點關卡不被有效跌破，短多行情應可延續，以謹慎態度面對即可。

昨日盤面百花齊放，除被動元件、矽晶圓等人氣族群強漲外，從電子類的光學、LED、網通、記憶體、IC 設計，到傳產類的水泥、紡織、電動車、汽車零組件等均有表現，顯示多頭人氣回籠，不過須留意的是，其中以具基本面的類股漲勢較強，如財報表現佳的合晶、研華、瑞儀，或 10 月營收大增的 TPK-KY、仲琦、全球傳動等，同時買盤多聚焦中小型股，大型權值股如台積電、大立光、鴻海、台塑四寶等均無太大起伏，顯示台股面臨壓力下，仍以中小型股較受青睞。因此現階段選股方向，仍以 10 月營收及第三季財報有機會繳出佳績，且明年展望正向的類股為宜，如電動車、5G 相關、部分蘋概股等，並以中小型股作焦點，嚴守停損停利靈活操作。

