全球最「憋屈」的央行行長：從市場到政府 都不待見鮑爾

如何把話說清楚，大概是聯準會主席鮑爾最頭疼的問題。

聯準會決定，從明年 1 月開始，在每次聯準會議息會議之後舉行新聞發布會，以減少市場對聯準會資訊的誤解。

上任以來，鮑爾一方面不斷受到總統川普的抨擊，另一方面，投資者也指責他溝通不利，直接導致了股市的崩盤。

10 月 3 日，鮑爾曾表示，美國經濟擴張可能延續相當一段時間，現在距離既不寬鬆也不緊縮的中性利率還有「一段長路」，被很多投資人解讀為，聯準會釋放出將持續升息的信號。在那之後，美股一路走低，標普 500 指數 10 月創下 2011 年以來最差單月表現。

據彭博社報導，多家投資機構的經濟學家指責鮑爾缺乏經驗，發言讓人困惑，造成股市的崩盤。

Jefferies 首席市場策略師 David Zervos 在給客戶的信中表示，鮑爾缺乏經驗，美股拋售不是由貿易緊張關係或其他因素造成的，而「僅僅是聯準會新主席笨拙地處理溝通問題的結果」。

一些投資者認為，和他的前任柏南奇和葉倫不同，現任聯準會主席鮑爾沒有經濟學博士學位，所以將複雜的話題用簡單的英文表達出來的能力有限，有些資訊在傳達過程中丟失了。

其次，鮑爾上任初期還批評過聯準會以前的常用術語，比如，既不會促進也不會限制經濟發展的中性利率，以及可長期持續的失業率。鮑爾認為這些概念有著很多不確定性，導致當鮑威爾 10 月初表示，當前利率距離中性利率還有「一段長路」時，市場都不確定他想要說什麼。

很多經驗豐富的聯準會觀察人士也不知道鮑爾在聯準會點陣圖中所處的位置，而此前葉倫在任時，經濟學家們相當確定葉倫在季度預測中代表的是哪個匿名點。 滙豐證券首席美國經濟學家 Kevin Logan 表示，「我們不知道鮑爾在哪裡。他可能處於點陣圖的中間位置」， 但他是否贊成明年升息兩次、三次或四次都尚不清楚。

聯準會 10 月初公布的點陣圖顯示，聯準會維持此前的升息預期，2018 年、2019 年和 2020 年分別合計升息四次、三次和一次。多數聯儲官員預計，長期中性利率為 3%，多數官員（16 人中六人）預計，到 2020 年末，利率會達到 3.25-3.5% 的巔峰。這意味著，聯準會決策者的中性利率標準並不是很確定，最終還需要經濟數據判斷政策路徑。

彭博社首席經濟學家 Carl Riccadonna 則認為，10 月市場的拋售受關稅對公司季度收益的影響更大，而不是聯準會的言論。如果是後者，市場對聯準會的預期將發生重大的變化，但事實並非如此。鮑爾給那些常用術語潑冷水是對的，它們是有用的學術工具，但缺乏實用性。

《財富》雜誌也指出，聯準會資訊傳達不利，不僅僅是主席鮑爾的責任。聯準會有兩套平行的溝通系統：一是擁有投票權的聯準會董事會成員，但他們公開發表意見和面對媒體的機會較少；另一個是 12 個地區級的聯準會，他們與公眾溝通的積極性往往比較高。

由於不成文的規定，聯準會董事會的成員在公開講話後一般不接受媒體採訪，而地區級聯準會官員則不同，所以，地區級聯準會發表的意見有時會掩蓋聯準會董事會真正的意圖，讓市場產生誤解。《財富》指出，要想改善聯準會的溝通問題，聯準會董事會成員必須更多地出來面對媒體。

本周三，聯準會將舉行為期兩天的政策會議，並於 12 月 19 日舉行新聞發布會。從明年 1 月開始，聯準會將在每次會議之後，都舉行新聞發布會，即一年會舉行 8 次。

從 2011 年，前聯準會主席柏南奇引入新聞發布會以來，聯準會只是於每個季度舉行新聞發布會。

『新聞來源／華爾街見聞』