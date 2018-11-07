〈美國會分裂〉國會陷分裂、市場齊下殺！美股、美元後市怎麼走？

美國期中選舉開票結果正式結束，民主黨確定重奪眾議院，而共和黨則續掌參院，亞股全面行情急轉直下，包括港股、陸股、日股、韓股等，都在午後出現急殺。

陸股三大指數週三 (7 日) 全數收低，上證指數午盤由原先上漲 0.5% 出現快速下殺，最終收盤報下跌 0.68% 以 2641.34 點作收，創下近一週新低。

上證指數江波圖 圖片來源：Sina

美股電子盤期貨也在亞股午盤回吐此前漲幅，道瓊電子盤期貨此前一度上漲 0.5%，在期中選舉結果出爐、美國國會確定分裂之後，美股電子盤期貨漲幅也幾乎全數回吐。

美股後市怎麼看？諾貝爾獎得主這麼說

以過去幾次歷史經驗來看，期中選舉後的幾週內，美股市場都會迎來大幅波動，但隨後市場會因減少不確定性而平靜下來，再出現一波上漲。美國大型獨立經紀商 LPL Financial 發現，自 1950 年以來，期中選舉後至年底，市場平均飆升超過 10%。

但諾貝爾經濟學獎得主席勒 (Robert Shiller) 認為：「這是相當不同的期中選舉，此時此刻，市場存在很多焦慮、很多忿怒，我認為這不容易歸入過去的期中選舉，我覺得歷史數據反應未來太多。」

席勒再次警告市場在期中選舉過後，應重拾目光正視聯準會 (Fed) 的升息循環，席勒表示，目前美國正從一個非常低的利率體制中走出來，目前的市況像極了 1920 年代大蕭條發生之前。

法國農業信貸 (Credit Agricole) 最新報告指出，美國國會分裂必然會影響美國政策走勢，從而對美元產生長期影響，預期美元將再度承受壓力。

法國農業信貸在該份報告中認為，國會分裂對美元來說是利空，除了財政刺激措施實施將阻，經濟成長的增速也難以維持，對美元長期看空，甚至到了明年下半年，美元跌勢會更明顯。