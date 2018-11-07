巴菲特再一次帶來重要警告：沒東西可買 一切都太貴

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司 (BRKA-US) 的第三季財報獲利驚人，較去年同期暴增一倍，接近 70 億美元，也優於分析師預期，而巴菲特手中也持有超過 1000 億美元的現金，意味他有足夠的資金購買他想要的幾乎任何公司及股票。

但是滿手現金的巴菲特，竟在上一季選擇實施睽違 6 年之久的庫藏股計劃，而非選擇併購，市場人士分析，這可能暗示了市場目前並沒有值得投資的物件吸引巴菲特，因為一切的資產價格都太昂貴了。

波克夏海瑟威在第三季共買回了規模達 9.28 億美元的自家股票，對於巴菲特來說，似乎已經找不到具吸引力的投資標的。事實上，巴菲特旗下波克夏海瑟威自 2016 年以 320 億美元的價格購買美國航太暨工業精密金屬零件製造商 Precision Castparts 之後，波克夏就再沒有大型收購案。

此外，波克夏大舉執行庫藏股之動作，也顯示了巴菲特認為目前公司股價並未充分反應出公司價值；甚至投資熟悉的自家企業，似乎也比投資其他市場上的公司更好。

巴菲特曾在 2 月份的時候表示，波克夏海瑟威截至 2017 年的現金收入和美債部位高達 1160 億美元。有如此龐大的現金流，但卻沒有值得購買的標的。

美股十年來的大多頭牛市，以及近期企業併購的潮流，造成許多上市公司估值不斷推升來到歷史新高；而在當前資產價格高昂的市況、經濟成長力道逐漸走向頂點之際，已導致市場投資人躊躇不前，對於投資標的明顯失去方向。

巴菲特曾說道：「在我們尋求新的投資業務時，我們尋求的關鍵品質包含持久的競爭優勢、高品位的管理、經營業務所需的資產回報良好、內部的成長和具吸引力的回報、以及合理的購買價格。」然而他認為，某些營運狀態不錯的企業，價格都已經過高。