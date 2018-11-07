〈美國會分裂〉民主黨篤定奪眾議院 分裂國會無法阻擋財政支出？

美國期中選舉於台北時間週三 (7 日) 進行開票中，截至台灣時間下午 3 時許，民主黨已獲得 207 席眾議院席次，距離 218 席多數席次相差不遠，根據美媒預測結果，民主黨贏得眾議院已成定局，而在總席次 100 席的參議院，共和黨則以過半數的席次確定續保參議院。

民主黨 (藍) 與共和黨 (紅) 的眾議院席次

民主黨取得眾議院多數代表著，他們將對美國總統川普的政見進行更嚴格的監控，並可試圖阻擋川普政策通過。許多市場參與者擔憂，國會的分裂將使法案審核陷入僵局，專精於分析政策與市場關聯的研究機構 SGH Macro Advisors 則持相反看法。

SGH Macro Advisors 的執行長 Sassan Ghahramani 認為，國會的分裂反而會推動財政刺激，而不會造成立法僵局。而期中選舉之後的重點將轉向 2020 年總統大選。

Ghahramani 預測民主黨控制眾議院，將會對更大的財政刺激措施給予驅動力，除了基礎建設，醫療保險、醫療保健和教育亦將成為優先事項。部分事項將與川普的「民粹主義傾向」政策一致。

市場普遍假設，國會分裂將使兩黨出現對立的僵局，Ghahramani 在報告中指出截然不同的看法。他認為，即使是在已經嚴峻的財政前景下，增加支出的可能性仍然存在，美國聯準會加快升息步伐對財政政策也有影響。

Ghahramani 表示，他認為新的財政刺激計劃還是會實施，但主要問題為該計畫將在 2019 年或是 2020 年實行，這對於市場和聯準會來說，皆是重要的區別。



在美中貿易戰方面，SGH Macro Advisors 認為，川普的貿易政策可能會比預期中，獲得更多民主黨議員的支持，中國可能因此錯估情勢。Ghahramani 指出，中國預期在期中選舉後，川普的勢力應會減弱，造成美國在美中貿易戰趨於弱勢，但此情況不一定是正確的。

然而，在種族、非法移民與其他文化問題上，共和黨和民主黨仍有巨大的意見分歧。