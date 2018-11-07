麥格理降5大行目標價 H股集體上漲 中工建行漲幅逾1%

中國人民銀行繼續暫停逆回購，今 (7) 日公開市場零投放零回籠，多家中國銀行股遭麥格理降目標價，其中，工行 (1398-HK) 及農行 (1288-HK) 投資評級維持「跑贏大市」，工行目標價由港幣 9.3 元降至港幣 6.4 元，農行目標價由港幣 6 元降至港幣 4.1 元。

中行 (3988-HK) 雖獲准存托憑證 (CDR) 試點業務存托人資格，但仍遭麥格理降目標價，由港幣 5.9 元下調至港幣 4.1 元，維持「跑贏大市」評級。

招行 (3968-HK) 目標價則由港幣 22 元降至港幣 21 元，投資評級維持「跑贏大市」。建行 (0939-HK) 目標由港幣 12 元降至港幣 7.6 元，維持「跑贏大市」評級。

人民銀行行長易綱日前表示，今年以來，人民銀行從宏觀上營造了一個穩健中性的貨幣政策環境，使流動性合理充裕。人民銀行年內 4 次降低法定存款準備金率，共釋放流動性約人民幣 4 兆元，對沖部分中期借貸便利後，淨釋放流動性人民幣 2.3 兆元。

易綱表示，目前，貨幣「池子」裡的水很多，但需要讓資金流到「缺水」的民營企業手裡。為此，人民銀行會同有關部門，從債券、信貸、股權 3 個融資主管道，採取「三支箭」的政策組合，支援民營企業拓寬融資途徑。

上述在港上市的中國銀行股今 (7) 日集體上漲，截至近午盤，工行 1.284%，報港幣 5.52 元；農行漲 0.552%，報港幣 3.64 元；中行漲 1.17%，報港幣 3.46 元；招行漲 0.151%，報港幣 33.15 元；建行漲 1.376%，報港幣 6.63 元。