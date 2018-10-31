〈財報〉中國4大行Q3純利成長加快 受惠人行降準 淨利息收入勁

中國工商銀行 (1398-HK) 及農業銀行 (1288-HK) 昨 (30) 日公布第三季財報，純利分別上升 5.57% 和 8.57%。綜合 4 大中國銀行，第三季純利年增為 5.5% 至 8.5%，較中期純利成長 4.8% 至 6.6% 為高，受惠人民銀行降準，淨利息收入成長更為強勁，資產質素未因經濟放緩而惡化。

農行第三季純利增速為 4 大行中最高，達人民幣 558.28 億元，年增 8.57%，每股盈餘為人民幣 0.17 元，勝過市場預期。期內淨利息收入上升 7.65%，至人民幣 1215.82 億元。手續費及佣金淨收入急升 19.48%，至人民幣 156.72 億元，首三季則上升 7.27%，農行稱是由於電子銀行和銀行卡的業務收入有所成長。

累計前三季淨賺人民幣 1716.11 億元，年增 7.25%，為 2015 年以來最快增速。截至第三季末，農行的不良貸款率為 1.6%，季跌 0.02 個百分點，不良貸款餘額為人民幣 2340.42 億元，季增 481.47 億元。

工行第三季純利為人民幣 791.85 億元，年增 5.57%，每股盈餘人民幣 0.22 元，也優於市場預期，期內淨利息收入年增 9.6% 至人民幣 1460.14 億元，手續費及佣金淨收入年增 11.32% 至人民幣 344.79 億元；首三季淨利差年升 0.13 個百分點，至 2.30%。

截至第三季末，不良貸款率為 1.53%，季跌 0.01 個百分點，不良貸款餘額為人民幣 2340.42 億元，季增人民幣 40.66 億元。

此外，招商銀行 (3968-HK) 亦在昨日公布業績，第三季純利年增 15.74% 至人民幣 226.95 億元，延續今年較快的增速。另外，淨利息收入上升 12.25% 至人民幣 409.6 億元，淨利差上升 0.01 個百分點至 2.54%，手續費及佣金收入則上升 6.36% 至人民幣 155.12 億元。

中行 (3988-HK) 於週一 (29 日) 率先公布第三季財報，純利年增 5.67% 至人民幣 441.86 億元，淨利息收入年增 5.53%，至人民幣 918.56 億元，不過手續費及佣金淨額則下降 1.85% 至人民幣 203.3 億元。

截至第三季末，不良貸款率 1.43%，不良貸款餘額人民幣 1668.35 億元，不良貸款撥備覆蓋率為 169.23%；核心一級資本適足率 11.14%。

中國 4 大銀行業績穩定成長，香港《明報》引述華泰金融港股金融業首席分析師陳姝瑾表示，農行成長速度略高於預期，其餘 3 大行則符合預期，預期全年業務可保持穩定。