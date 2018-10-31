〈財報〉工行Q3獲利超蘋果 再登全球最賺錢企業

中國 4 大國有銀行第三度獲利年增幅介於 5.6% 至 8.5%，與早前市場預期區間的 6% 至 8% 大致相若。工行 (1398-HK) 季內多賺 5.6% 至人民幣 792 億元，折合約 116.2 億美元，超越第二季排名第一的蘋果 (AAPL-US)，再膺全球最賺錢企業。

工行今 (31) 日股價於高位震盪，截至發稿，報港幣 5.3 元，漲 0.379%。

圖：新浪財經

蘋果第三季純利為 115.2 美元，略低於工行；建行 (0939-HK) 為 98.5 億美元；Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 分別為 91.9 億美元和 88.2 億美元。

整體 4 大行資產質素繼續改善，除工行外，其他中國銀行都大手筆提升備抵呆帳，料為明年信貸環境有機會轉差而預先準備資金緩衝，同時反映大型的中國內地銀行股對貸款質素較為審慎的態度。

工行期內逾期放款覆蓋率季減 76 個基點，是唯一減少備抵呆帳的中國國有內地銀行。

相比之下，農行表現較為突出，淨利息收入及手續費及淨佣金收入，分別年增 7.7% 及 19.5%，推動第三季經營收入成長 15%，拋離其他國有銀行；即使期內撥備覆蓋率季增 6.5 個百分點，第三季仍多賺逾 8% 至人民幣 558 億元，反映核心業務增長。

累計今年前三季，工、農、中、建、交等 5 大中國國有銀行，淨利達人民幣 8359.24 億元 (約新台幣 3.7 兆元)，每日約賺人民幣 30.54 億元 (約新台幣 135 億元)。

其中又以工行最會賺錢，前三季淨利達人民幣 2393.2 億元 (約新台幣 1.06 兆元)，每日約賺人民幣 8.75 億元 (約新台幣 38 億元)。