美元指數短線走弱 人民幣中間價報6.9065上調10點

新浪財經訊 11 月 7 日，美元指數短線走弱，人民幣中間價報 6.9065，上調 10 點，上一交易日中間價報 6.9075，在岸人民幣上一交易日收報 6.9141。

美元指數短線走弱

美元週二基本持平，隨著美國人前往投票站進行投票，投資者對中期選舉及其給全球最大經濟體可能帶來的影響保持謹慎態度；美元兌日元匯價在周二北美時段穩步走強，觸及一個月新高，顯示市場整體交投情緒偏於謹慎樂觀；英鎊兌美元創近三週新高，因脫歐協議提案已完成 95% 。

油價下跌，美國原油期貨跌至八個月低點，昨日美國政府豁免伊朗原油主要買家不受制裁約束，而伊朗表示，到目前為止，該國仍能出售石油，滿足所有出口需求；金價下跌，因美國股市、在美國國會選舉結果揭曉前走強，削弱黃金的吸引力。

進博會共話人民幣： 加大人民幣在跨境貿易和投資中的使用

“近幾年隨著我國金融市場開放比例不斷擴大，人民幣在投融資、儲備功能等方面的發展比較快，但相對於中國金融市場體量和境外投資者需求，進一步提升還有很大空間。”11 月 6 日，央行貨幣政策二司司長霍穎勵在首屆中國國際進口博覽會上的 “人民幣助推跨境貿易與投資便利化” 主題論壇如是稱。

霍穎勵認為，隨著中國改革開放的不斷深入，國際社會對中國經濟的信心將會進一步提升，對持有使用人民幣的意願也會進一步增強。

匯豐銀行大中華區首席經濟學家屈宏斌預測，未來 5-8 年，人民幣有潛力成為世界第三大儲備貨幣，但要把潛力轉化成現實，還有一些工作要做，最主要的還是金融市場進一步改革和開放。

商務部部長助理李成鋼進一步表示，當前中國正在以 “一帶一路” 建設為重點，推動形成全面開放新格局，繼續加大人民幣在跨境貿易和投資中的使用，有利於企業降低成本，防範匯率風險，有利於實現更高水平的貿易投資自由化、便利化，推動中國經濟和世界經濟共同發展。

人民幣跨境使用前景可期

今年是改革開放 40 週年，人民幣國際化進程作為改革開放的重要內容之一，反復被提及。 11 月 6 日，一場以 “共享新機遇共謀新發展——人民幣助推跨境貿易與投資便利化” 為主題的論壇在進博會上舉行。

經過 9 年多的發展，人民幣作為全球支付貨幣的功能穩步增強，作為投資、儲備與計價貨幣的功能逐漸顯現。當前，國際環境正在發生深刻變化，單邊主義和保護主義抬頭，逆全球化思潮增長，世界經濟存在諸多不確定性。與會專家認為，儘管面臨重重挑戰，人民幣跨境使用前景仍然可期。