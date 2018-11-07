紐約匯市—市場靜待結果出爐 美元走勢持平

週二 (6 日) 交易，期中選舉進行中，美元走勢基本上持平，投資者靜待選舉結果。

受惠於美國經濟強勁和升息，今年美元表現較多數主要貨幣走強，投資者今日關注期中選舉是否會破壞美元長期漲勢。

根據民調，民主黨預計將贏得美國眾議院的控制權，而共和黨將守住在參議院的多數席位，國會分裂可能會短暫挫傷美元，因為民主黨若取得一個或兩個議院的多數席位，可能被視為反對川普與其政策的民意趨向。

但這反過來將提升新興市場貨幣，今年新興市場貨幣因美國升息而受創，尤其是外部失衡較嚴重的貨幣，例如土耳其、阿根廷和南非的貨幣等。

然而，德銀貨幣策略全球主管 Alan Ruskin 表示，雖然國會分裂可能導致美元短期走跌，但「由於這樣的結果可能性最高，所以縮限了市場衝擊，也會讓最初的反應在之後快速扭轉回來。新興市場外匯的喘息時間將會很短暫。」

Oanda 市場分析部門副總裁 Dean Popplewell 認為，倘若真如民調顯示，民主黨取得眾議院控制權，「市場普遍預計美元強勢和升息會放緩，因為美國進一步財政刺激措施可能減少，這種政治僵局的假設尚未反映在價格上。」

投資者在歷經 2016 年總統大選和英國脫歐公投的意外後，現在選舉期間傾向保持謹慎，所以週二交易平靜，可能要等到亞洲和歐洲交易時間，選舉結果出來之後才會有反應，甚至等到美國週三上午時間。

大致上而言，分析師認為分裂的國會對美元來說最好，因為共和黨完全執政意味著貿易緊張情緒升溫，以及赤字更大，但如果民主黨拿下兩院，他們可能會退回稅減政策，並恢復先前共和黨所放寬的法規，但法規放寬曾助長企業表現。

ICE 美元指數在正面領域變化不大，約在 96.301。

美元兌日圓自週一尾盤的 113.19 日圓上升至 113.38 日圓。

英鎊走勢穩健，儘管英國貿易部長 Liam Fox 稱年底之前「不可能」判斷脫歐協議是否能達成。但根據英媒報導，一些資深官員已同意月底前敲定協議。

英鎊兌美元自週一的 1.3042 美元上升至 1.3096 美元，成為主要貨幣中表現最強的貨幣。

歐元區經濟數據方面，10 月份綜合和服務業 PMI 雙雙小幅高於預期，同時 9 月製造商物價指數 (PPI) 年率上升 4.5%，高於預期的 4.3% 升幅。

因此，歐元也守住溫和漲幅，自前一日的 1.1408 美元上升至 1.1414 美元。