〈每日外資外匯觀點〉期中選舉共和黨若續掌兩院 如同「2.0版川普效應」

美國期中選舉結果即將出爐，美元波動性加大，短線急跌，美元指數一度跌破 96。

荷蘭國際集團 (ING) 外匯分析師 Chris Turner 分析期中選舉對美元的影響，若民主黨取得眾議院掌控權、共和黨守住參議院，市場擔心進一步財政刺激將受阻礙下，美元及美債殖利率可能下跌。

但若共和黨人繼續掌控兩院，Turner 形容如同「2.0 版川普效應」，美元、美債殖利率、美股將獲得全面提振。

法國農業信貸 (Credit Agricole) 的報告指出，國會分裂必然會影響美國政策走勢，從而對美元產生長期影響，果若如此，預期美元將再度承受壓力，該行維持長期看空美元的觀點。

法國興業銀行 (SocGen) 也認為，民調結果顯示參眾兩院分歸兩黨控制的機率很高，而國會分裂對美元來說是利空，除了財政刺激措施實施將阻，經濟成長的增速也難以維持，對美元長期看空，甚至到了明年下半年，美元跌勢會更明顯。

但若共和黨爆出冷門，繼續掌控參眾兩院，法國興業銀行表示，持續推動財政刺激的預期將讓美元強勢反彈，預期歐元兌美元 1.13 難守，明年初甚至會跌破 1.10。

德銀分析師德銀宏觀策略師 Alan Ruskin 也認為，在此情形下，操作策略應改為大舉買進美元，美元指數甚至可以反彈創下 2018 年新高。

期中選舉最新選情

美國今年要選出 35 個參議員席次，其中民主黨更換 26 個席次；共和黨更換 9 個席次，要成為多數黨必須擁有至少 51 票，截至美國時間 12:18 PM，共和黨共獲得席位 50 個，距離贏下參議院還差 1 票。

眾議位今年選出 435 個全部席次，截至美國時間 12:16 PM，共和黨拿下眾議院 151 個席位，民主黨拿下 141 個席次。

摩根大通日前表示，期中選舉過後，預期美元將回跌，但隨著美國聯準會持續升息，明年美元可能再次出現上漲。此外，美元前景惡化，且多頭部位擁擠，暗示逆轉可能來臨。