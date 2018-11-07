盤前財經大事搶先讀2018年11月7日

今日操盤前瞻

法說會：佳世達、可成、勤誠、尖點、永裕

除權息：由田、力達 - KY

股臨會：新漢

選後就是買點！專家：到年底前 美股能輕鬆漲 10%

期中選舉過後，美股到年底之間可望上漲 10%。Fundstrat Global Advisors 共同創辦人、分析師 Tom Lee 週二在《快錢：半場報告》節目上表示，因為在邁向選舉之際，近期有大量的風險去化行動，所以「很簡單就可以大幅反彈。」閱讀全文...

〈財委會報告搶先看〉上市櫃慣老闆小心 員工薪資調整須於財報揭露

立委賴士葆表示，民眾認為萬物皆漲，只有薪資未漲，加計通膨指數後，薪資水準倒退十餘年，因此提案修正「證券交易法第十四條」，要求上市櫃公司提報財務報告時，須揭露當年度內全體員工薪資調整資訊，藉此緊盯獲利卻不為員工加薪的「慣老闆」，對此，金管會主委顧立雄於今 (7) 日立法院財委會審議的書面報告中表示，金管會已採行相關措施要求上市櫃公司要做到。閱讀全文...

鴻海「美國製造」面臨缺工窘境 傳考慮招中國員工到美國

《華爾街日報》週二 (6 日) 報導，鴻海去年砸下 100 億美元 (約 3100 億元台幣) 在威斯康辛州 (威州) 建造液晶顯示面板生產園區，如今卻傳出當地技術性人才短缺，招工不如預期，鴻海正在考慮引進中國員工。閱讀全文...

〈電動車陣營選邊站〉三陽丟震撼彈 結盟中油組第 3 個陣營

機車大廠三陽 (2206-TW) 昨 (6) 日在 2018 米蘭國際機車展上丟出震撼彈，宣布不投入 Gogoro 或光陽的電動車陣營，而是規劃與中油結盟，未來中油將在全台所屬加油站建置自有充換電系統，而三陽則會生產可在中油充換電站使用的電動車款。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉股市諸葛易當！實彈操作艱難！

屢敗屢戰？今天扯「行為投資學」。登天難、求人更難。說起來頭頭是道？做起來滿面豆花。行為財務學？不，行為投資學。預測未來金融、或股市行情趨勢，比真槍實彈在市場操作，顯然要輕鬆得很多；因為前者針對是一種靜態狀態，而後者是一種需要動態與彈性作為。閱讀全文...



