選後就是買點！專家：到年底前 美股能輕鬆漲10%

期中選舉過後，美股到年底之間可望上漲 10%。

Fundstrat Global Advisors 共同創辦人、分析師 Tom Lee 週二在《快錢：半場報告》節目上表示，因為在邁向選舉之際，近期有大量的風險去化行動，所以「很簡單就可以大幅反彈。」

他估計 S&P 500 年底站上 3025。

隨著美國民眾前往投票，美股週二小幅上升，根據最新民調，民主黨預計拿下眾議院控制權，而共和黨預期守住參議院多數席位。

投資者對選舉結果的擔心是 10 月股災的推手之一，連同對升息和企業獲利放緩的心理預期讓近期美股相當震盪。

摩根大通前首席股市分析師 Lee 認為，美股拋售潮在 10 月 31 日觸底，稱市場「大量超賣了。」

但他週二在《CNBC》節目上稱，上週雖出現初步反彈，但市場還沒有完全參與，他多數客戶目前尚未入場，而是靜待一個「增加風險的決定性跡象。」

「他們增加風險時將推動股市第二波反彈漲勢，他們將買進先前受重創的股票。」他補充，這意味科技股、自由支配股、工業股、能源股和材料股將成標的。

但另一方面，他認為如果國會分裂，「這真的對明年不好。但這道年底前沒什麼影響，到年底之前仍是令人鬆一口氣的漲勢。」

根據 Fundstrat Global Advisors 彙整的數據，自 1896 年以來，期中大選眾議院多數黨易主後一年，股市收益率中值僅 1.9%，但如果眾議院多數黨維持同一黨，股市收益率中值達 16.8%。

不管哪一種結果，都是市場買點

電腦股票交易的先驅 Thomas Peterffy 週三警告，倘若民主黨拿下參眾兩院的控制權，美股恐怕會大跌 15%。倘若民主黨僅拿下眾議院，美股恐怕也要下跌 2% 或 3%。

根據《富比士》雜誌統計，Interactive Brokers 創辦人 Peterffy 身價 257 億美元，是佛州最大富豪。他稱，不管選舉結果是哪一個，都將在結果出爐後逢低入場，若結果對共和黨更正面，至少近期內他會採更樂觀的立場，因為這可能重申商業環境的樂觀立場，有利指數返回史上高點。

「在市場下跌過後，我會買進。」他說。

賓州大學 Wharton 學院金融學教授 Jeremy Siegel 是市場長期多頭，他認為，期中選舉後美股將強勁上漲。

他以 1994 年柯林頓政府時期的期中選舉為例，當年民主黨丟了參眾兩院多數黨地位，接著 1998 年期中選舉時，民主黨也同樣失敗。

然而，整體市場卻在柯林頓時期走高，S&P 500 指數自柯林頓上任頭一天到最後一天漲幅共 208%，道指漲幅 225%。

Siegel 認為，眾議院如果大勝，恐怕不利市場。他也認為，投資者應該關注 Fed 週四的政策更新，以了解政策環境變化與其對整體經濟的影響。