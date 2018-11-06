〈電動車陣營選邊站〉三陽丟震撼彈 結盟中油組第3個陣營

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (6) 日在 2018 米蘭國際機車展上丟出震撼彈，宣布不投入 Gogoro 或光陽的電動車陣營，而是規劃與中油結盟，未來中油將在全台所屬加油站建置自有充換電系統，而三陽則會生產可在中油充換電站使用的電動車款。

面對國內電動車產業已成型的兩大陣營，三陽董事長吳清源表示，經過長期評估後決定走自己的路，與中油結盟組成國家隊，也期望其他業者加入，攜手擴大台灣電動車版圖。

吳清源強調，電動車是世界趨勢也是國家政策方向，在考量「充換電便利性、持續營運可能性、研發自主性、海外擴張可能性」四大方向後，看待與中油結盟是遵循以政府現有資源，整合市場趨勢的最佳選擇，未來也不排除以此合作模式，與中油共同開拓國際市場。

中油全台共有近 2000 個加油站點，消費者對加油站地點也相當熟悉，吳清源認為，在加油站充換電，是最不需要改變使用習慣的選擇，而除了配合中油系統，未來也規劃以全台經銷商的據點補足中油分布不足的地區，合作細節有待雙方持續研議。

至於目前中油有部分加油站已設置 Gogoro 換電站，三陽認為，在推動電動機車產業上應是「海納百川」高度互相合作，不至於出現外界擔心的排擠效應。

在本屆米蘭車展，三陽展出 4 款全新電動機車，包括限速 25KM 可折疊電動自行車、50c.c. 等級綠牌電動機車、125 c.c. 等級白牌電動機車以及性能表現相當於黃牌 300 c.c. 燃油車等級的黃牌重型電動機車，待與中油會談後，力拚最短的時間內讓相關機種量產上市。

圖表：三陽提供。