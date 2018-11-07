鴻海「美國製造」面臨缺工窘境  傳考慮招中國員工到美國

《華爾街日報》週二 (6 日) 報導，鴻海去年砸下 100 億美元 (約 3100 億元台幣) 在威斯康辛州 (威州) 建造液晶顯示面板生產園區，如今卻傳出當地技術性人才短缺，招工不如預期，鴻海正在考慮引進中國員工。

鴻海 (2317-TW) 透過威州設廠打造「美國製造」之路，以避免美中貿易戰威脅，預計將分階段創造 1.3 萬個工作機會，逐步建構 AI、8K+5G 生態系統。

然而如今，鴻海的「美國製造」之路卻面臨缺工窘境，據消息人士透露，鴻海一直試圖通過內轉吸引中國工程師，以填補威州工廠的人員配置，但中國員工意願不高，其中一名工程師表示，擔心可能搬到和哈爾濱一樣冷的地區。

由於鴻海必須在不同的時程滿足招聘、薪資、投資目標，並且最終必須創造 1.3 萬個工作機會，才能獲得威州承諾提供的 30 億美元租稅優惠和其他績效獎勵，若招募不如預期，鴻海恐怕將失去威州政府承諾的大部分福利。

鴻海創造的 1.3 萬個工作機會中，主要是工廠工人、工程師和業務等職缺，大部分人員將致力於高價值的生產、工程任務以及研究發展領域。

鴻海去年六月威州新廠動土典禮。(圖：AFP)

威州 9 月失業率僅為 3％，低於本月全國平均 3.7％的水準，但當地技術性人才短缺，導致鴻海面臨技術人才招募的問題。

掌管威州快速就業專業人員辦公室的 Loretta Olson 表示，威州高階技術人才吃緊，當地雇主正想辦法改善員工福利，嚴防企業員工成為鴻海挖角的目標。

儘管鴻海與當地的學校和大學合作，企圖培養新的員工，但工學院大學生與研究生總數加起來不到 5 萬，Olson 認為鴻海將不得不從威州以外進行招聘。

而這項說法也遭到驗證，鴻海週二 (6 日) 發布聲明回應：「招聘中國人員加入威州項目的說法不是真的，並重申鴻海優先重點是僱用和培訓來自全美的工人。將依據需要，增加全美各地的招聘人員。

據了解，鴻海在美國威州投資 LCD 面板廠是為了更好的生產蘋果訂單，如今規模正面臨下修，從最初設定的大型面板 (10.5 代廠) 改為規模較小的中小型面板 (6 代廠)，甚至有意打造 AI 8K+5G 的流水線，主要透過自動化和機器人從事生產，與美國當時期望生產大量電視面板的模式有所不同。