〈財委會報告搶先看〉上市櫃慣老闆小心 員工薪資調整須於財報揭露

立委賴士葆表示，民眾認為萬物皆漲，只有薪資未漲，加計通膨指數後，薪資水準倒退十餘年，因此提案修正「證券交易法第十四條」，要求上市櫃公司提報財務報告時，須揭露當年度內全體員工薪資調整資訊，藉此緊盯獲利卻不為員工加薪的「慣老闆」，對此，金管會主委顧立雄於明 (7) 日立法院財委會審議的書面報告中表示，金管會已採行相關措施要求上市櫃公司要做到。

對於立委提案上市櫃公司財報要揭露員工薪資調整資訊，顧立雄表示，配合新版公司治理藍圖，自 2019 年起，每年 6 月底前，上市櫃公司須於公開資訊觀測站揭露非經理人全時員工的平均薪資費用，且標示公司是否有薪資與公司獲利不相當的情形。

且自 2020 年度起，要求上市、櫃公司應於年報揭露「非擔任主管職務的員工人數、年度員工平均 (及中位數) 福利費用及與前一年度之差異」等平均薪資及調薪情形相關資訊。

至於公開發行公司，顧立雄表示，我國公開發行公司財務報告的編製，依證券交易法第 14 條授權訂定之證券發行人財務報告編製準則及國際財務報導準則 (IFRSs) 相關規定，已於財務報告揭露員工福利相關資訊，不過， IFRSs 並未要求公司應於財務報告內揭露員工薪資調整資訊。

顧立雄表示，整體來說，企業皆已朝此方向因應準備中，立委提案與金管會現行推動的政策方向相符。