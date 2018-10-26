AMD 總裁蘇姿豐：貿易戰帶來搶攻市占的機會

週四 (25 日) 晶片製造商 AMD 總裁暨執行長蘇姿豐接受《Barron's》電話專訪時表示，技術消費者與行業買家越來越擔心美中貿易戰潛在地影響到晶片行業的支出。

週四 AMD (AMD-US) 股價延續昨日跌幅，重挫近 16%，報每股 19.27 美元，來到 8 月 16 日以來的新低點。

AMD 週四股價趨勢圖。

《Barron's》報導，蘇姿豐並未看到德州儀器 (Texas Instruments) 近日預測第四季晶片需求放緩的經濟宏觀問題，但蘇姿豐指出，考慮到美中貿易形勢，人們會更加謹慎，比上一季更加謹慎。

然而，蘇姿豐也樂觀看待貿易戰的影響，她表示：「這帶來搶攻市占的機會。」

AMD 提供各種電腦與通訊用積體電路產品，提供包含圖形處理器、中央處理器、快閃記憶體、晶片組，以及其他半導體技術，與英特爾 (INTC-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 競爭。

美國總統川普 9 月底對中國輸美 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，預計明年 1 月 1 日關稅會上調至 25%，目前已影響到許多中國製造的技術產品，包括與電腦相關的零組件。

由於關稅增加了供應鏈的複雜性，蘇姿豐提到，雖然 AMD 在中國有一些組裝和測試業務，但該公司是多元的，預計不會產生關稅重大影響。

然而，蘇姿豐承認，如果製造電腦零組件因關稅而被迫提高價格，這可能會增加買家的總成本。

近來在全球市場表現突出的處理器大廠 AMD，AMD 週三 (25 日) 盤後公布第三季財報，每股純益為 0.13 美元，營收額為 16.5 億美元，大致與分析師預期的 0.12 美元和 17 億美元一致。

但因銷售額下降而承壓，AMD 預測第四季營收入將疲軟。AMD 預測第四季營收為 14.5 億美元，低於市場預期的 16 億美元，這是今年 AMD 首次前瞻指引大幅低於華爾街預期。

AMD 總裁暨執行長蘇姿豐於財報中表示：「我們連續 5 季實現營收年增成長和淨利提高，主要受益於越來越多客戶採用 AMD EPYC 及 AMD Ryzen 嵌入式處理器產品系列，以及數據中心圖形產品。」

蘇姿豐指出：「雖然本季圖形產品銷售額較低，但用戶端和伺服器的銷售額顯著增加。」