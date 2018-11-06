【大行報告】施羅德投資：美元明年升值走勢將會反轉 新興市場有望好轉

資產管理業者施羅德投資(Schroders)周二表示，預估明年美元升值走勢將會反轉，此前遭受壓抑的新興市場料在資金回流帶動下重拾活力。

施羅德投資新興市場經濟學家Craig Botham在台北舉行的一場會議中稱，觀察到美國的雙赤字問題持續擴大，從過去數字顯示，赤字一旦擴大，美元指數將走弱。此外，美國與德國10年期公債殖利率利差正持續收斂，如此也將讓美元指數走低。

Craig Botham指出，今年新興市場受兩大因素影響。中美貿易戰直接傷害中國，但也透過全球供應鏈傳遞至其他新興國家，亞洲國家首當其沖，而這也反映於今年新興市場國家的股市表現。但受貿易戰爭影響較低的國家普遍表現領先，例如俄羅斯、印度。

除了貿易戰，他表示，美元表現持續強勢，同樣成為今年新興市場股債市表現不佳的主因。從過去經驗來看，一旦美元升值，通常伴隨新興市場債券利差擴大，也就是新興市場皆會面臨修正。另外，各個新興市場對美元融資的依賴程度不相同，而美國利率上升加深新興市場對美元債務的清償壓力，而這也成為今年新興市場的致命傷。

Craig Botham認為，雖然短期內貿易戰未解、也的確為新興市場添加更多不確定性，但預期未來美元極有可能走弱，資金一旦回補新興市場，便大有可為。但全球景氣循環進入末期，不同新興國家面臨不同的風險，所以在布局上，也須精挑細選。

路透台北11月6日