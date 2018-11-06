央行：區塊鏈投融資領域泡沫明顯 應加強監管防範金融風險

中國人民銀行工作論文指出，目前區塊鏈投融資領域泡沫明顯，投機炒作、市場操縱甚至違規違法等行為普遍，特別是涉及公開發行交易的Token的項目；政府有關部門應加強監管，防範金融風險。

周二刊登在央行網站上由央行研究局研究員徐忠和副研究員鄒傳偉撰寫的工作論文稱，不要誇大或迷信區塊鏈的功能，目前真正落地並產生社會效益的區塊鏈項目很少，除了區塊鏈物理性能不高以外，區塊鏈經濟功能的短板也是重要原因；應在持續研究和試驗的基礎上，理性客觀評估區塊鏈能做什麽、不能做什麽。

“迄今為止，還沒有一項技術創新對金融體系產生過顛覆性影響，區塊鏈也不會例外...區塊鏈應用要立足實際情況，不要拘泥於一些過於理想化的宗旨。”論文指出。

論文並稱，這些年的行業實踐已經證明一些區塊鏈應用方向是不可行的。特別是，現代金融體系在發展過程中不斷吸收各種技術創新。技術創新只要有助於提高金融資源配置效率以及金融交易的安全性、便利性，就會融入金融體系。

加密貨幣供給沒有靈活性，缺乏內在價值支撐和主權信用擔保，無法有效履行貨幣職能，不可能顛覆或取代法定貨幣。區塊鏈的匿名特征反而會增加金融交易中反洗錢（AML）和“了解你的客戶”（KYC）的實施難度。

但也要看到，中國的一些國情提供了實踐區塊鏈的機會，比如數字票據交易平台有助於緩解中國票據市場分散化的問題。

香港金融管理局（HKMA）此前公布，新推出的貿易融資數碼化平台--“貿易聯動”（eTradeConnect）將與歐洲同業we.trade對接，構建全球首個跨地區及跨區塊鏈貿易融資平台。

中國央行、銀保監會等8月下旬發布通知稱，近期，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，但此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

路透北京11月6日